QR знову підкачав: у Києві збоїть система е-квитків на громадський транспорт

Контролери не штрафуватимуть пасажирів: у транспорті можна буде скористатися раніше купленими квитками, а в метро — сплатити за проїзд картою.

У Києві стався технічний збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Пасажири не можуть придбати QR-квитки або поповнити свої проїзні картки в додатку. Про це повідомляє КП Головного інформаційно-обчислювального центру.

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У повідомленні йдеться, що збій у роботі сервісу має тимчасовий характер, і фахівці центру працюють над усуненням несправностей. Як тільки проблема буде ліквідована і сервіс почне працювати в штатному режимі, співробітники транспортного сервісу обіцяють повідомити про це. У КМДА стверджують, що причини збою мають усунути до кінця дня.

Пасажирам наземного транспорту рекомендують скористатися у транспорті раніше придбаними квитками, а в метро можна буде сплатити за проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

"У транспорті ви можете скористатися квитками та поїздками, придбаними заздалегідь. Ми попередили контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикрий збій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень пасажирів міжобласного сполучення. Зміни, в основному, торкнулися обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

У вересні Фокус повідомив про збитки київського метрополітену. За результатами першого півріччя 2021 року збиток становив близько 1,18 млрд гривень.