В Україні вступили в силу нові правила перевезення пасажирів: кого штрафуватимуть

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між областями.

Поліцейські штрафуватимуть перевізників за порушення правил пасажирських перевезень. Про це РБК-Україна повідомила прессекретарка Національної поліції України Мар'яна Рева.

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Перевізник може бути як юридичною особою, так і ФОП. Приватних підприємців, за словами Реви, будуть штрафувати на суму від 17 до 34 тис. гривень. Юридична особа отримає штраф у два рази більше — від 34 до 51 тисячі гривень.

Правоохоронці перевірятимуть документи, і якщо водій зареєстрований як ФОП, протокол оформлять на нього. Після цього матеріали передадуть до суду, де визначать остаточне покарання, пояснила вона.

Згідно з рішенням уряду України, обмеження будуть діяти по всій країні на автобусних маршрутах, авіаційному і залізничному транспорті міжобласного сполучення.

Міжрегіональні пасажирські перевезення з 21 жовтня дозволяються за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів таких документів:

довідки, яка підтверджує повний курс вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для "жовтих" регіонів;

міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або двома дозами вакцини, дозволеними ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від зазначеної хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка або порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Крім поліції, перевірятимуть документи працівники Держпотребслужби і Центру контролю і профілактики хвороб.

Ці зміни не торкнуться пасажирських перевезень у межах області. Дітям до 18 років дозволять їздити між областями без тесту на COVID-19 або сертифіката про вакцинацію.

Фокус уже писав, що "Укрзалізниця" з 21 жовтня посилить правила перевезень. У потяги почнуть пускати пасажирів, у яких є або COVID-сертифікати, або негативні ПЛР-тести.

У Кабміні говорили, що не планують вводити загальнонаціональний локдаун, щоб економіка країни нормально працювала.