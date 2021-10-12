Нові правила міжрегіональних перевезень: МОЗ роз'яснив, кого не торкнуться обмеження

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, додаткові обмеження вступлять у силу вже наступного тижня. Відповідальність за їх дотримання нестимуть перевізники.

Нові карантинні правила міжрегіональних пасажирських перевезень, які стануть чинними 21 жовтня, не поширюватимуться на пасажирів до 18 років, оскільки в них поки немає можливості оформити сертифікат вакцинації й отримати щеплення від COVID-19. Про це з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у вівторок, 12 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За його словами, неповнолітні зможуть пересуватися між регіонами без негативних тестів на коронавірус, сертифікатів або міжнародно-правових актів, що підтверджують проходження вакцинації від коронавірусної хвороби.

"Для дітей старше 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті", — пояснив міністр.

У той же час нові правила торкнуться повнолітніх громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які є водіями або членами екіпажу авіа- та залізничного транспорту

Нагадаємо, в понеділок, 11 жовтня, Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити з 21 жовтня міжрегіональні перевезення без:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для "жовтих" регіонів;

міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або двома дозами вакцини, дозволеними ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від зазначеної хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка або порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідальність за наявність таких документів у водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів автомобільного транспорту несе компанія-перевізник.

Раніше Фокус також повідомляв, що поліцейські можуть перевіряти дійсність і справжність сертифікатів вакцинації за допомогою спеціальної програми, розробленої у співпраці з міністерством цифрової трансформації України.