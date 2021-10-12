Новые правила межрегиональных перевозок: Минздрав разъяснил, кого не коснутся ограничения

Согласно решению Кабинета министров, дополнительные ограничения вступят в силу уже на следующей неделе. Ответственность за их соблюдение будут нести перевозчики.

Новые карантинные правила межрегиональных пассажирских перевозок, которые вступят в силу 21 октября, не будут распространяться на пассажиров до 18 лет, так как у них пока нет возможности оформить сертификат вакцинации и получить прививку от COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко во вторник, 12 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По его словам, несовершеннолетние смогут передвигаться между регионами без негативных тестов на коронавирус, сертификатов или международных документов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавирусной болезни.

"Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", — объяснил министр.

В то же время новые правила коснутся совершеннолетних граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые являются водителями или членами экипажа авиа- и железнодорожного транспорта

Напомним, в понедельник, 11 октября, Кабинет министров принял решение запретить с 21 октября межрегиональные перевозки без:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для "желтых" регионов;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенными ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорт межобластного сообщения. Ответственность за наличие таких документов у водителей, членов экипажа самолета и пассажиров автомобильного транспорта несет компания-перевозчик.

Ранее Фокус также сообщал, что полицейские могут проверять действительность и подлинность сертификатов вакцинации при помощи специальной программы, разработанной при сотрудничестве с министерством цифровой трансформации Украины.