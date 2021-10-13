"Укрзалізниця" вводить нові правила перевезень на час карантину (відео)

Згідно з рішенням уряду, з 21 жовтня в потяги пускатимуть тільки пасажирів із COVID-сертифікатами або ПЛР-тестами.

"Укрзалізниця" з 21 жовтня вводить нові правила пасажирських перевезень у період посилення карантинних обмежень в Україні. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, у міжрегіональні потяги пускатимуть тільки пасажирів із COVID-сертифікатами або ПЛР-тестами. Про це стало відомо на брифінгу керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського.

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[ + – ] Про нові правила проїзду в пасажирських потягах (із 3:00)

Згідно з новими правилами, пасажири при посадці в вагон повинні будуть, крім квитка та паспорта, пред'явити провідникам один із трьох документів, що підтверджують COVID-безпеку. А саме:

Сертифікат, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, (необхідний тільки в умовах "жовтої" зони карантину);

Сертифікат, що підтверджує отримання двох доз вакцини проти COVID-19, (необхідний в умовах "червоної" зони карантину);

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену SARS-Cov-2 діє 72 години (за станом на час посадки);

Такі умови будуть пред'явлені тільки пасажирам старшим 18 років. Для пасажирів віком до 18 років наявність цих докуметов не обов'язкова.

У разі відсутності необхідних документів пасажири не будуть допущені в вагони, а повернення коштів за придбані квитки будуть відбуватися згідно з правилами перевезень.

Раніше повідомлялося про введення нових правил міжрегіональних пасажирських перевезень в інших видах транспорту в Україні.

У двох найбільших містах України з листопада з'являться камери для контролю над дотриманням карантину. На відео фіксуватимуть дотримання масочного режиму та соціальної дистанції.