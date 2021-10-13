"Укрзализныця" вводит новые правила перевозок на время карантина (видео)

Согласно решению правительства, с 21 октября в поезда будут пускать только пассажиров с COVID-сертификатами или ПЦР-тестами.

"Укрзализныця" с 21 октября вводит новые правила пассажирских перевозок в период усиления карантинных ограничений в Украине. Согласно распоряжению Кабинета министров, в межрегиональные поезда будут пускать только пассажиров с COVID-сертификатами или ПЦР-тестами. Об этом стало известно на брифинге руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского.

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[ + – ] О новых правилах проезда в пассажирских поездах (с 3:00)

Согласно новым правилам пассажиры при посадке в вагон должны будут помимо билета и паспорта предъявить проводникам один из трех документов, подтверждающих COVID-безопасность. А именно:

Сертификат, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, (необходим только в условиях "желтой" зоны карантина);

Сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины против COVID-19, (необходим в условиях "красной" зоны карантина);

Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена SARS-Cov-2 действующий 72 часа (по состоянию на время посадки);

Такие условия будут предъявлены только пассажирам старше 18 лет. Для пассажиров возрастом до 18 лет наличие этих докуметов не обязательны.

В случае отстутсвия необходимых документов пассажиры не будут допущены в вагоны, а возврат средств за приобретенные билеты буду происходить, согласно правилам перевозок.

"Относительно тех, кто имеет опеределн

Ранее сообщалось о введении новых правил межрегиональных пассажирских перевозок в других видах транспорта в Украине.

В двух крупнейших городах Украины с ноября появятся камеры для контроля над соблюдением карантина. На видео будут фиксировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.