В Украине вступили силу новые правила перевозки пассажиров: кого будут штрафовать

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров между областями.

Полицейские будут штрафовать перевозчиков за нарушения правил пассажирских перевозок на перевозчиков. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

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Перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФЛП. Частных предпринимателей, по словам Ревы, будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. гривен. Юридическое лицо получит штраф в два раза больше – от 34 до 51 тысячи гривен.

Правоохранители будут проверять документы, и если водитель зарегистрирован как ФЛП, протокол оформят на него. После этого материалы передадут в суд, где определят окончательное наказание, пояснила она.

Согласно решению правительства Украины, ограничения будут действовать по всей стране на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Межрегиональные пассажирские перевозки с 21 октября разрешаются при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров таких документов:

справки, которая подтверждает полный курс вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины для "желтых" регионов;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенными ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.

Кроме полиции, проверять документы будут работники Госпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней.

Эти изменения не коснутся пассажирских перевозок в пределах области. Детям до 18 лет разрешат ездить между областями без теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации.

Фокус уже писал, что "Укрзализныця" с 21 октября ужесточит правила перевозок. В поезда начнут пускать пассажиров, у которых есть либо COVID-сертификаты, либо отрицательные ПЦР-тесты.

В Кабмине говорили, что не планируют вводить общенациональный локдаун, чтобы экономика страны могла нормально работала.