Художник-киборг создал устройство, позволяющее "управлять" течением времени (видео)

Нил Харбиссон уверен, что его прибор позволит людям целенаправленно "ускорять" или "замедлять" ощущение времени. Пока что он тестирует свое изобретение.

Британец Нил Харбиссон недавно начал тестировать устройство собственного изобретения, которое должно изменить ощущение времени. Об это проекте написало агентство France 24.

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По словам Харбиссона, устройство в виде толстого металлического ошейника передает течение времени благодаря теплу, которое фокусируется на определенной части тела. За сутки тепловая точка делает полный круг по всей шее, имитируя вращение планеты. Изобретатель намерен тестировать устройство в течение года.

"Как только мозг привыкнет к этому, вы можете через приложение изменять скорость движения точки нагрева, что должно изменить ваше восприятие времени", — заявил изобретатель. — "Вы можете потенциально растянуть время или создать ощущение, что время идет быстрее".

[ + – ] Ошейник для ощущения времени, разработанный Нилом Харбиссоном Фото: AFP

Изначально артист пытался сделать такое же устройство в форме головного обруча и назвал его Solar Crown ("Солнечная корона"). Он использовал наработки китайской художницы Чайонг Лю, чтобы напечатать на 3D-принтере рабочий прототип, однако он сгорал и приходил в негодность всего за один день.

[ + – ] Нил Харбинсон примерил "Солнечную корону"

Нил Харбиссон страдает ахроматопсией, из-за которой видит мир лишь в оттенках серого. Около десяти лет назад он вместе со студентом Плимутского университета Адамом Монтандоном разработал уникальный имплант, который вживил в свой мозг. Устройство Eyeborg в виде гибкой антенны позволяет молодому человеку буквально "слышать" цвета: информация с камеры преобразовывается в вибрацию и отдается звуками в голове благодаря технологии костной проводимости.

Всего прибор запоминал и передавал 20 цветов, к примеру нота до означала лазурный, ре — фиолетовый, ми — розовый, фа — красный, соль — желтый, ля — зеленый, си — синий. Мужчина ощущает цвета при прослушивании музыки или во время разговора, причем каждый слог имеет частоту, которая ассоциируется с конкретными тонами. По сути, устройство "замолкает" лишь в темноте, и его нельзя выключить по желанию.

"Вначале все было хаотично, потому что антенна не сообщала мне: синий, желтый, розовый, она давала мне вибрацию, и я понятия не имел, какой цвет был передо мной. Но через некоторое время мой мозг привык к этому, и это постепенно стало частью моего нормального восприятия", — признался Харбиссон.

Нил столкнулся с большими проблемами при замене паспорта: чиновники долгое время не принимали фотографию с антенной и наушниками. После многократных жалоб и обращений власти Великобритании признали, что имплант является частью гражданина — с тех пор СМИ прозвали художника "первым киборгом". Это сделало парня популярным — он выступал на TED, познакомился с мировыми звездами, такими как Том Круз и Леонардо ди Каприо.

Ранее в США испытали имплант для чтения мыслей. Благодаря инновационному устройству парализованный мужчина смог поговорить с учеными, просто думая о нужных словах — они отображались на экране компьютера.

Писали также, что создатель капсул для эвтаназии Филипп Нитшке задумался о разработке импланта, убивающего людей. Прибор впрыснет в организм яд, если пользователь забудет его вовремя деактивировать и перестанет реагировать на звуковые сигналы. Таким образом Филипп Нитшке предлагает лишать страданий людей, страдающих от деменции.