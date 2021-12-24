Художник-кіборг створив пристрій, що дозволяє "керувати" течією часу (відео)

Ніл Гарбіссон упевнений, що його прилад дозволить людям цілеспрямовано "пришвидшувати" або "сповільнювати" відчуття часу. Поки що він тестує свій винахід.

Британець Ніл Гарбіссон нещодавно почав тестувати власний винахід, який має змінити відчуття часу. Про цей проєкт написало агентство France 24.

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За словами Гарбіссона, пристрій у вигляді товстого металевого нашийника передає течію часу завдяки теплу, яке фокусується на певній частині тіла. За добу теплова точка робить повне коло по всій шиї, імітуючи обертання планети. Винахідник має намір тестувати пристрій протягом року.

"Щойно мозок звикне до цього, ви можете через програму змінювати швидкість руху точки нагріву, що має змінити ваше сприйняття часу", — заявив винахідник. — "Ви можете потенційно розтягнути час або створити відчуття, що час іде швидше".

[ + – ] Нашийник для відчуття часу, розроблений Нілом Гарбіссоном Фото: AFP

Спочатку артист намагався зробити такий же пристрій у формі головного обруча та назвав його Solar Crown ("Сонячна корона"). Він використав напрацювання китайської художниці Чайонг Лю, щоб надрукувати на 3D-принтері робочий прототип, проте він згоряв і став непридатним лише за один день.

[ + – ] Ніл Гарбіссон приміряв "Сонячну корону"

Ніл Гарбіссон страждає від ахроматопсії, через яку бачить світ лише у відтінках сірого. Близько десяти років тому разом зі студентом Плімутського університету Адамом Монтандоном розробив унікальний імплант, який вживив у свій мозок. Пристрій Eyeborg у вигляді гнучкої антени дозволяє молодій людині буквально "чути" кольори: інформація з камери перетворюється на вібрацію та віддається звуками в голові завдяки технології кісткової провідності.

Усього прилад запам'ятовував і передавав 20 кольорів, наприклад нота до означала блакитний, ре — фіолетовий, мі — рожевий, фа — червоний, сіль — жовтий, ля — зелений, сі — синій. Чоловік відчуває кольори під час прослуховування музики або під час розмови, причому кожен склад має частоту, що асоціюється з конкретними тонами. По суті, пристрій замовкає лише в темряві, і його не можна вимкнути за бажанням.

"Спочатку все було хаотично, тому що антена не повідомляла мені: синій, жовтий, рожевий, вона давала мені вібрацію, і я гадки не мав, який колір був переді мною. Але через деякий час мій мозок звик до цього, і це поступово стало частиною мого нормального сприйняття", — зізнався Гарбіссон.

Ніл зіткнувся з великими проблемами під час заміни паспорта: чиновники тривалий час не приймали фотографію з антеною та навушниками. Після багаторазових скарг та звернень влада Великобританії визнала, що імплант є частиною громадянина — відтоді ЗМІ прозвали художника "першим кіборгом". Це зробило хлопця популярним – він виступав на TED, познайомився зі світовими зірками, такими як Том Круз та Леонардо Ді Капріо.

Раніше в США випробували імплант для читання думок. Завдяки інноваційному пристрою паралізований чоловік зміг поговорити зі вченими, просто думаючи про потрібні слова — вони відображалися на екрані комп'ютера.

Писали також, що автор капсул для евтаназії Філіп Нітшке задумався про створення імпланту, який вбиває людей. Прилад впорсне в організм отруту, якщо користувач забуде його вчасно деактивувати та перестане реагувати на звукові сигнали. Таким чином Філіп Нітшке пропонує позбавляти страждань людей, які страждають від деменції.