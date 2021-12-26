В новых iPhone исчезнет слот для SIM-карты: что предложат взамен

По слухам, которые распространяются в Интренете, в новых моделях iPhone 15 Pro может не оказаться физического слота для SIM-карты. Вместо этого будет внедрена технология eSIM.

Бразильский сайт Blog do iPhone, который аккумулирует новости о продукции Apple, сообщает, что в моделях iPhone 15 Pro может отсутствовать физический слот для SIM-карты. Издание MacRumors пишет, что тем не менее, в моделях, которые поступят в страны, где не поддерживается услуга eSIM, физический слот все же будет. Но об этом мы узнаем не раньше 2023 года.

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Последние модели iPhone имеют как физический слот для карты nano-SIM, так и вирутальную eSIM, но модели iPhone 15 Pro, которые выпустят в 2023 году, вместо этого будут иметь две карты eSIM, а это гарантирует, что функция Dual-SIM останется доступной.

Учитывая, что до выпуска моделей iPhone 15 Pro еще два года, к этим слухам следует относиться с некоторым скептицизмом, пока они не будут подтверждены другими источниками, пишет MacRumors. Если этот слух окажется првдой, то в смартфонах iPhone 15 Pro будет физический слот для SIM-карты в странах, где невозможно использовать карты eSIM.

Исчезновение слота для SIM-карты может еще больше улучшить водонепроницаемость и долговечность аппарата. Также ходят слухи, что Apple выпустит iPhone без разъема Lightning, в будущем вместо него будет порт USB-C.

В iPhone 13 уже можно использовать и физическую SIM-карту, и виртуальную. В 2021 году у пользователей стала доступной возможность использовать две eSIM, а это дает возможность владельцам яблочной продукции подключить другого оператора или тариф, если нужно выехать, например, за границу.

Напоминаем, что в "Борисполе" задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину несколько iPhone, обмотавшись смартфонами. Он прикрепил к своему телу 6 коробок с телефонами iPhone 13 Pro Max.

Также эксперты нашли новое шпионское ПО, которое взламывает iPhone. Специалисты по кибербезопасности обнаружили программу Predator, которая следит за пользователями так же, как и печально известная Pegasus.

Фокус также писал о том, что компания Apple попала в скандал из-за сделки с Китаем на 275 млрд долларов. CEO американской компании Тим Кук посетил КНР и подписал соглашение с правительством Китая, по условиям которого Apple оказывала помощь в развитии экономики КНР.