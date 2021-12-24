Черепашка-ниндзя. В "Борисполе" мужчина пытался ввезти в Украину несколько iPhone, обмотавшись ими (фото)

Мужчина прикрепил к телу шесть упаковок iPhone 13 Pro Max, которые выпирали из-под свитера и штанов.

В аэропорту "Борисполь" на теле одного из пассажиров таможенники обнаружили шесть упаковок со смартфонами, сообщается на странице Киевской таможни в Facebook.

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[ + – ] Мужчина думал, что спрятал коробки незаметно

С помощью скотча неудавшемуся контрабандисту удалось приклеить к телу шесть iPhone-13 Pro Max вместе с упаковочными коробками. Мужчина возвращался из Арабских Эмиратов, откуда и пытался тайно провезти дорогостоящие гаджеты. Согласно чекам, там он заплатил за них около 200 тысяч гривен, что значительно дешевле рыночной стоимости этих аппаратов в Украине.

Очевидно, мужчина не смотрел в зеркало после процедуры сокрытия смартфонов, так как упаковки стали выпирать из-под одежды весьма заметно.

[ + – ] Коробки выпирали даже со штанов

Как отмечают таможенники, контрабандист "был похож на черепашку-ниндзя". В таком виде он намеревался беспрепятственно пройти все таможенные процедуры, однако привлек внимание сразу нескольких контролирующих служб.

[ + – ] Изъятые смартфоны

По факту сокрытия от таможенного контроля Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Статья предусматривает уплату штрафа в размере 100% от стоимости товаров и их конфискацию.

Ранее Фокус сообщал, что на Филиппинах местным таможенным управлением были показательно уничтожены два десятка автомобилей, включая премиальные машины и дорогие суперкары общей стоимостью 1,2 млн долларов.

А в Одессе таможенники пресекли попытку незаконного ввоза тягача для танка Abrams, который пытались ввезти в Украину как транспортное средство гражданского назначения.