Черепашка ніндзя. У "Борисполі" чоловік намагався ввезти в Україну кілька iPhone, обмотавшись ними (фото)

Чоловік прикріпив до тіла шість пакувань iPhone 13 Pro Max, які випирали з-під светра та штанів.

В аеропорту Бориспіль на тілі одного з пасажирів митники виявили шість пакувань зі смартфонами, повідомляється на сторінці Київської митниці у Facebook.

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[ + – ] Чоловік думав, що сховав коробки непомітно

За допомогою скотчу контрабандисту вдалося приклеїти до тіла шість iPhone-13 Pro Max разом з пакувальними коробками. Чоловік повертався з Арабських Еміратів, звідки намагався таємно провезти дорогі гаджети. Згідно з чеками, там він заплатив за них близько 200 тисяч гривень, що значно дешевше за ринкову вартість цих апаратів в Україні.

Очевидно, чоловік не дивився у дзеркало після процедури приховування смартфонів, оскільки упаковки стали випирати з-під одягу дуже помітно.

[ + – ] Коробки випирали навіть зі штанів

Як зазначають митники, контрабандист "був схожий на черепашку-ніндзя". У такому вигляді він мав намір безперешкодно пройти всі митні процедури, проте привернув увагу одразу кількох контрольних служб.

[ + – ] Вилучені смартфони

За фактом приховування від митного контролю Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Стаття передбачає сплату штрафу в розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскацію.

Раніше Фокус повідомляв, що на Філіппінах місцевим митним управлінням було показово знищено два десятки автомобілів, включаючи преміальні машини та дорогі суперкари загальною вартістю 1,2 млн доларів.

А в Одесі митники запобігли спробі незаконного ввезення тягача для танка Abrams, який намагалися ввезти в Україну як транспортний засіб цивільного призначення.