У нових iPhone зникне слот для SIM-карти: що запропонують натомість

За чутками, які розповсюджуються в Інтернеті, в нових моделях iPhone 15 Pro може не виявитися фізичного слота для SIM-карти. Натомість буде впроваджено технологію eSIM.

Бразильський сайт Blog do iPhone, який акумулює новини про продукцію Apple, повідомляє, що в моделях iPhone 15 Pro може бути відсутнім фізичний слот для SIM-карти. Видання MacRumors пише, що тим не менш, у моделях, які надійдуть до країн, де не підтримується послуга eSIM, фізичний слот все ж таки буде. Але про це ми дізнаємось не раніше 2023 року.

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Останні моделі iPhone мають як фізичний слот для картки nano-SIM, так і віртуальну eSIM, але моделі iPhone 15 Pro, які випустять у 2023 році, натомість матимуть дві карти eSIM, а це гарантує, що функція Dual-SIM залишиться доступною.

Враховуючи, що до випуску моделей iPhone 15 Pro ще два роки, до цих чуток слід відноситися з деяким скептицизмом, поки вони не будуть підтверджені іншими джерелами, пише MacRumors. Якщо цей слух виявиться правдою, то в смартфонах iPhone 15 Pro буде фізичний слот для SIM-карти в країнах, де неможливо використовувати картки eSIM.

Зникнення слота для SIM-карти може покращити водонепроникність і довговічність апарата. Також ходять чутки, що Apple випустить iPhone без роз'єму Lightning, у майбутньому замість нього буде порт USB-C.

У iPhone 13 вже можна використовувати і фізичну SIM-картку, і віртуальну. У 2021 році у користувачів стала доступна можливість використовувати дві eSIM, а це дає можливість власникам яблучної продукції підключити іншого оператора або тариф, якщо потрібно виїхати, наприклад, за кордон.

Нагадуємо, що у "Борисполі" затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну кілька iPhone, обмотавшись смартфонами. Він прикріпив до свого тіла 6 коробок із телефонами iPhone 13 Pro Max.

Також експерти знайшли нове шпигунське ПЗ, яке зламує iPhone. Фахівці з кібербезпеки виявили програму Predator, яка слідкує за користувачами так само, як і сумнозвісна Pegasus.

Фокус також писав про те, що компанія Apple потрапила у скандал через угоду з Китаєм на 275 млрд доларів. CEO американської компанії Тім Кук відвідав КНР та підписав угоду з урядом Китаю, за умовами якої Apple надавала допомогу у розвитку економіки КНР.