Суперкомпьютер впервые заставили работать от света вместо электричества (видео)

Сопроцессор LightOn обеспечивает производительность до 40 раз выше, чем обычные графические ускорители.

Французский суперкомпьютер Jean Zay оснастили фотонным сопроцессором LightOn, который позволил использовать свет вместо электрического тока. Об этом событии написало издание Tech Crunch.

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В отличие от традиционных процессоров, сопроцессор LightOn передает и обрабатывает информацию с помощью частиц света (фотонов). Jean Zay стал первым высокопроизводительным компьютером в истории, который заставили работать по такой технологии в рамках пилотной программы с французским научным сообщество GENCI и компанией IDRIS. В настоящее время он занимает 105-е место в списке топ-500 суперкомпьютеров с производительностью 28,3 Пфлопс/с (миллиардов операций в секунду).

На сегодняшний день технология LightOn успешно используется сообществом исследователей с 2018 года. Фотонный сопроцессор использует свет для ускорения случайных алгоритмов в очень большом масштабе и может работать в паре с кремниевыми процессорами, а также графическим процессором Nvidia A100. Он содержит блок оптической обработки Aurora 2 поддерживает интегрированный вычислительный блок Appliance, который имеет форм-фактор 2U, поэтому его можно быстро и легко интегрировать в центры обработки данных или в суперкомпьютеры. Одним из главных преимуществ является отсутствие омического нагрева.

Компания утверждает, что Appliance может достичь максимальной производительности 1,5 PetaOPS при 30 Вт TDP — показатель тепловой мощности, на которую рассчитана система охлаждения. Он обещает производительность в 8-40 раз выше, чем при ускорении только с помощью графического процессора. С помощью фотонного сопроцессора французские ученые ближайшие несколько месяцев будут проводить исследования в области машинного обучения, дифференциальной конфиденциальности, анализа спутниковых изображений и обработки естественного языка.

"Эта пилотная программа по интеграции новой вычислительной технологии в один из мировых суперкомпьютеров была бы невозможна без поддержки агентств GENCI и IDRIS/CNRS. Эта мировая премьера вместе с появлением квантовых вычислений укрепляет наше мнение о том, что следующим шагом после экзазадачных суперкомпьютеров станет гибридная вычислительная техника", — поделился генеральный директор LightOn Игорь Каррор.

Как пишет портал Tom's Hardware, в связи с ростом требований к обработке данных и последними достижениями в области машинного обучения и приложений искусственного интеллекта вычисления становятся все более более разнородными. В результате инженеры начали разрабатывать процессоры и ускорители, способные работать в тандеме для улучшения производительности. Одной из областей, в которой фотонные технологии особенно преуспевает, являются исследования COVID-19.

Ранее эксперты опубликовали топ 500 самых мощных суперкомпьютеров. Неизменным лидером остался Fugaku, работающая в японской лаборатории RIKEN Lab — пока никому не удалось превзойти его 442,010 терафлопс/с.