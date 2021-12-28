Суперкомп'ютер уперше змусили працювати від світла замість електрики (відео)

Співпроцесор LightOn забезпечує продуктивність до 40 разів вищу, ніж звичайні графічні прискорювачі.

Французький суперкомп'ютер Jean Zay оснастили фотонним співпроцесором LightOn, який дозволив використати світло замість електричного струму. Про цю подію написало видання Tech Crunch.

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На відміну від традиційних процесорів, співпроцесор LightOn передає й обробляє інформацію за допомогою частинок світла (фотонів). Jean Zay став першим високопродуктивним комп'ютером в історії, який змусили працювати за такою технологією в межах пілотної програми з французькою науковою спільнотою GENCI та компанією IDRIS. Зараз він займає 105 місце в списку топ-500 суперкомп'ютерів із продуктивністю 28,3 Пфлопс/с (мільярдів операцій у секунду).

На сьогодні технологія LightOn успішно використовується спільнотою дослідників із 2018 року. Фотонний співпроцесор використовує світло для прискорення випадкових алгоритмів у дуже великому масштабі та може працювати в парі з кремнієвими процесорами, а також графічним процесором Nvidia A100. Він містить блок оптичної обробки Aurora 2, підтримує інтегрований обчислювальний блок Appliance, який має форм-фактор 2U, тому його можна швидко та легко інтегрувати в центри обробки даних або суперкомп'ютери. Однією з головних переваг є відсутність омічного нагріву.

Компанія стверджує, що Appliance може досягти максимальної продуктивності 1,5 PetaOPS за 30 Вт TDP — показник теплової потужності, на яку розрахована система охолодження. Він обіцяє продуктивність у 8-40 разів вищу, ніж при прискоренні лише за допомогою графічного процесора. За допомогою фотонного співпроцесора французькі вчені протягом декількох місяців проводитимуть дослідження в галузі машинного навчання, диференціальної конфіденційності, аналізу супутникових зображень і обробки природної мови.

"Ця пілотна програма з інтеграції нової обчислювальної технології в один зі світових суперкомп'ютерів була б неможлива без підтримки агентств GENCI і IDRIS/CNRS", — поділився генеральний директор LightOn Ігор Карор.

Як пише портал Tom's Hardware, у зв'язку зі зростанням вимог до обробки даних і останніми досягненнями в галузі машинного навчання та додатків штучного інтелекту обчислення стають усе різноріднішими. У результаті інженери почали розробляти процесори та прискорювачі, здатні працювати в тандемі для покращення продуктивності. Однією з областей, де фотонні технології особливо процвітають, є дослідження COVID-19.

Раніше експерти опублікували топ 500 найпотужніших суперкомп'ютерів. Незмінним лідером залишився Fugaku, що працює в японській лабораторії RIKEN Lab — поки що нікому не вдалося перевершити його 442,010 терафлопс/с.