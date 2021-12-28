Экс-инженеры SpaceX создали робота, который автоматически делает по 80 пицц в час (видео)

Машина помещается в грузовик, она может самостоятельно раскатывать тесто, насыпать начинку и выпекать пиццу в четырех печах.

Бывшие инженеры из компании SpaceX Илона Маска создали робота, который способен очень быстро готовить пиццу для ресторана. Об этом стало известно изданию Business Insider.

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В 2019 году выходцы из SpaceX Бенсон Цай, Брайан Лангон и Джеймс Вахависан основали компанию под названием Stellar Pizza, а весной 2022 года собираются открыть новую пиццерию в Лос-Анджелесе, США. Главной изюминкой заведения станет робот, выдающий готовую пиццу каждые 45 секунд или примерно по 80 заказов в час. Машина, над которой работали 23 бывших сотрудников Илона Маска, помещается в кузове грузовика и работает полностью автоматически, поэтому ее можно использовать как в обычных ресторанах, так и на выездных мероприятиях.

Полный процесс создания и упаковки одной пиццы занимает около пяти минут. Сначала шарик домашнего теста загружается в специальный отсек, где раскатывается в круглую заготовку, после этого робот покрывает ее соусом и нарезанными ингредиентами для начинки. Сырая пицца отправляется в один из четырех разогретых духовых печей, где запекается несколько минут.

Ресторан предложит на выбор всего два вида пиццы: пепперони и "величайшую" (supreme). Кроме того, клиенты смогут сами выбрать себе начинку, включая бекон, курицу и оливки.

Генеральный директор Stellar Pizza Бенсон Цай пять лет разрабатывал передовые аккумуляторные системы для ракет и спутников SpaceX. Под его началом работает бывший шеф-повар космической компании Тед Цизма, который сформировал для нее программу общественного питания под названием "Food Service". Кулинар сотрудничает с консультантом по пицце Ноэлем Бронером, чтобы сделать качественные и недорогие блюда для Stellar Pizza.

По данным Interesting Engineering, робот-пиццайола не украдет рабочие места у живых людей, поскольку сейчас в сфере общественного питания наблюдается большая нехватка работников — остаются открытыми около 800 тысяч вакансий, и в ближайшие десять лет их количество может вырасти в два раза. Машина обойдется работодателям дешевле человека, а кроме того позволит следить за расходом продуктов и сократить объем отходов.

Ранее писали, что робот Ameca схватил человека за руку во время испытаний. Как объяснили ученые, искусственный интеллект научился защищать свое личное пространство от тех, кто назойливо пытается коснуться его механического тела.

Писали также, что в Китае запустили виртуального робота-прокурора, который обвиняет живых людей в преступлениях с точностью до 97%. Сейчас технология принимает решения по делам о восьми самых распространенных преступлениях в стране.