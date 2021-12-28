Ексінженери SpaceX створили робота, який автоматично робить по 80 піц на годину (відео)

Машина поміщається у вантажівку, вона може самостійно розкочувати тісто, насипати начинку та випікати піцу в чотирьох печах.

Колишні інженери компанії SpaceX Ілона Маска створили робота, який здатний дуже швидко готувати піцу для ресторану. Про це стало відомо виданню Business Insider.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У 2019 році вихідці зі SpaceX Бенсон Цай, Браян Лангон і Джеймс Вахавісан заснували компанію під назвою Stellar Pizza, а навесні 2022 року збираються відкрити нову піцерію в Лос-Анджелесі, США. Головною родзинкою закладу стане робот, який видає готову піцу кожні 45 секунд або приблизно по 80 замовлень на годину. Машина, над якою працювали 23 колишні співробітники Ілона Маска, розміщується в кузові вантажівки та працює повністю автоматично, тому її можна використовувати як у звичайних ресторанах, так і на виїзних заходах.

Повний процес створення й упаковки однієї піци займає близько п'яти хвилин. Спочатку кулька домашнього тіста завантажується в спеціальний відсік, де розкочується в круглу заготовку, після чого робот покриває її соусом та нарізаними інгредієнтами для начинки. Сира піца вирушає в одну з чотирьох розігрітих духових печей, де запікається кілька хвилин.

Ресторан запропонує на вибір всього два види піци: пепероні та "найбільшу" (supreme). Крім того, клієнти зможуть самі вибрати собі начинку, включаючи бекон, курку й оливки.

Генеральний директор Stellar Pizza Бенсон Цай п'ять років розробляв передові акумуляторні системи для ракет і супутників SpaceX. Під його керівництвом працює колишній шеф-кухар космічної компанії Тед Цизма, який сформував для неї програму громадського харчування під назвою Food Service. Кулінар співпрацює з консультантом із піци Ноелем Бронером, щоб зробити якісні та недорогі страви для Stellar Pizza.

За даними Interesting Engineering, робот-піццайола не вкраде робочі місця в живих людей, оскільки зараз у сфері громадського харчування спостерігається велика нестача працівників — залишаються відкритими близько 800 тисяч вакансій, і в найближчі десять років їхня кількість може зрости вдвічі. Машина обійдеться роботодавцям дешевше за людину, а також дозволить стежити за витратою продуктів і скоротити обсяг відходів.

Раніше писали, що робот Ameca схопив людину за руку під час випробувань. Як пояснили вчені, штучний інтелект навчився захищати свій особистий простір від тих, хто настирливо намагається торкнутися його механічного тіла.

Писали також, що в Китаї запустили віртуального робота-прокурора, котрий звинувачує живих людей у злочинах з точністю до 97%. Зараз технологія приймає рішення у справах про вісім найпоширеніших злочинів у країні.