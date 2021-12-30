"Убийца iPhone" не выдержал краш-теста - пользователь доказал хрупкость Xiaomi 12 Pro (фото)

Компания хвасталась преимуществами Xiaomi 12 Pro перед флагманом Apple, однако пользователь нашел важный недостаток.

Новый флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro проверили на прочность на следующий день после официального релиза. Об этом пишет издание MyDrivers, ссылаясь на сообщения пользователей.

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Один из обладателей Xiaomi 12 Pro показал фото смартфона после неудачного падения. От удара стеклянная крышка треснула с левой стороны и слегка вогнулась. Можно также заметить вмятину между задней панелью и рамой устройства. Скорее всего, владельцу придется заменить крышку на новую. Xiaomi не объявила, во сколько обойдется ремонт, пока действует гарантия. Журналисты MyDrivers предполагают, что цена задней крышки модели 12 Pro не будет слишком отличаться от цены крышки для 11 Pro — около $60 вместе с установкой.

Xiaomi позиционирует свой новый флагман как основного конкурента iPhone 13 Pro Max от Apple. Компания неоднократно сравнивала характеристики двух смартфонов и утверждала, что их модель более производительная и удобная.

"Оба экрана получили адаптивное обновление с частотой до 120 Гц и заслужили наивысшую оценку качества от лаборатории DisplayMate. Однако Xiaomi 12 Pro оказался лучше по многим показателям", — пишет СМИ.

[ + – ] Разбитый корпус Xiaomi 12 Pro Фото: mydrivers.com

Заявленные преимущества Xiaomi 12 Pro перед iPhone 13 Pro Max

Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в соцсетях слайд, на котором демонстрируются характеристики Xiaomi 12 Pro и iPhone 13 Pro Max. Согласно предоставленной им информации, возможности устройств таковы:

Аккумулятор: 4600 мА•ч (Xiaomi) против 4352 мА•ч (iPhone);

Беспроводная зарядка: 120 Вт и 50 Вт против 27 Вт и 15 Вт (у Xiaomi 12 Pro есть также обратная зарядка);

Основная камера: 50 Мп против 12 Мп;

Фронтальная камера: 32 Мп против 12 Мп;

Динамики: 4 против 2-х;

Размеры: Xiaomi 12 Pro на 3,5 мм уже и на 33 г легче, хотя диагональ экрана на 0,03 дюйма больше.

[ + – ] Сравнение характеристик Xiaomi 12 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max поступил в продажу 24 сентября 2021года с рамой из нержавеющей стали и защитным стеклом Ceramic Shield, которое Apple называет самым крепким. У пользователей было достаточно времени, чтобы проверить смартфоны на прочность, к примеру, блогер EverythingApplePro (Филип Корой) бросал их на бетонную поверхность. При падении с высоты 3 м iPhone 13 Pro Max практически не пострадал и "отделался" небольшими потертостями на крышке. После двух дополнительных сбрасываний на экран и заднюю панель смартфон покрылся трещинами, но продолжил работать.

[ + – ] Краш-тест iPhone 13 Pro Max на канале EverythingApplePro

Ранее эксперты назвали топ-7 лучших смартфонов 2021 года, которые покупали чаще остальных. Лидером продаж стал iPhone 12 от Apple.