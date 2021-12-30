"Убивця iPhone" не витримав краш-тесту — користувач довів крихкість Xiaomi 12 Pro (фото)

Компанія вихвалялася перевагами Xiaomi 12 Pro перед флагманом Apple, проте користувач знайшов важливий недолік.

Новий флагманський смартфон Xiaomi 12 Pro перевірили на міцність наступного дня після офіційного релізу. Про це пише видання MyDrivers, посилаючись на повідомлення користувачів.

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Один із власників Xiaomi 12 Pro показав фото смартфона після невдалого падіння. Від удару скляна кришка тріснула з лівого боку та трохи увігнулася. Можна також помітити вм'ятину між задньою панеллю та рамою пристрою. Швидше за все, власникові доведеться замінити кришку на нову. Xiaomi не оголосила, скільки коштуватиме ремонт, поки діє гарантія. Журналісти MyDrivers припускають, що ціна задньої кришки моделі 12 Pro не надто відрізнятиметься від ціни кришки для 11 Pro — близько $60 разом із установкою.

Xiaomi позиціонує свій новий флагман як основний конкурент iPhone 13 Pro Max від Apple. Компанія неодноразово порівнювала характеристики двох смартфонів і стверджувала, що їхня модель більш продуктивна та зручна.

"Обидва екрани отримали адаптивне оновлення з частотою до 120 Гц і заслужили найвищу оцінку якості від лабораторії DisplayMate. Проте Xiaomi 12 Pro виявився кращим за багатьма показниками", — пише ЗМІ.

[ + – ] Розбитий корпус Xiaomi 12 Pro Фото: mydrivers.com

Заявлені переваги Xiaomi 12 Pro перед iPhone 13 Pro Max

Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь опублікував у соцмережах слайд, на якому демонструються характеристики Xiaomi 12 Pro та iPhone 13 Pro Max. Згідно з наданою ним інформацією, можливості пристроїв такі:

Акумулятор: 4600 мА • год (Xiaomi) проти 4352 мА • год (iPhone);

Бездротова зарядка: 120 Вт та 50 Вт проти 27 Вт та 15 Вт (у Xiaomi 12 Pro є також зворотна зарядка);

Основна камера: 50 Мп проти 12 Мп;

Фронтальна камера: 32 Мп проти 12 Мп;

Динаміки: 4 проти 2-х;

Розміри: Xiaomi 12 Pro на 3,5 мм вже і на 33 г легше, хоч діагональ екрану на 0,03 дюйма більше.

[ + – ] Порівняння характеристик Xiaomi 12 Pro та iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max надійшов у продаж 24 вересня 2021 року з рамою з нержавіючої сталі та захисним склом Ceramic Shield, яке Apple називає найміцнішим. У користувачів було достатньо часу, щоб перевірити смартфони на міцність, наприклад, блогер EverythingApplePro (Філіп Корой) кидав їх на бетонну поверхню. При падінні з висоти 3 м iPhone 13 Pro Max практично не постраждав і "обійшовся" невеликими потертостями на кришці. Після двох додаткових скидань на екран і задню панель смартфон покрився тріщинами, але продовжив працювати.

[ + – ] Краш-тест iPhone 13 Pro Max на каналі EverythingApplePro

Раніше експерти назвали топ-7 найкращих смартфонів 2021 року, які купували найчастіше. Лідером продажів став iPhone 12 від Apple.