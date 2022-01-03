Начислялись двойные зарплаты: в Британии банк случайно выплатил клиентам свыше $170 млн

По информации журналистов, транзакции шли в двойном объеме на протяжении двух дней. Деньги система брала с резервов банка и счетов других клиентов.

Британский банк Santander выплатил своим клиентам свыше 170 миллионов долларов из-за технической ошибки. Программный сбой произошел в испанском филиале учреждения. Банковская программа продублировала денежные переводы, из-за чего тысячи клиентов получили к Рождеству неожиданный "подарок", сообщает The Times.

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Сбой коснулся 75 000 транзакций, в которых было задействовано более 2 000 коммерческих и корпоративных аккаунтов. Операции включали как регулярные выплаты, такие как заработная плата, так и единовременные — типа бонусов и премий.

Пока сбой был обнаружен и исправлен, выплаты шли в двойном размере в течение двух дней. Ошибочные транзакции шли как с резервов банка, так и с частных счетов, в результате чего некоторые клиенты банка остались без средств.

Многие платежи были переведены на счета других банков, что, вероятно, усложнит процесс возврата средств. Однако руководство уверяет, что имеет инструменты для исправления ошибки и деньги уже возвращаются. Так, транзакция для одного из получателей была отменена на седьмой день после внесения дублирующего депозита. Сколько времени может понадобиться, чтобы вернуть всю сумму и возможно ли это в принципе, пока не сообщается.

Напомним, что Visa и Mastercard отработали отключение банков России. Крупнейшие платежные системы мира провели стресс-тест прекращения работы с финансовыми учреждениями РФ на фоне угрозы вторжения государства-агрессора в Украину.

Также Фокус сообщал, что из бюджета Украины уже потратили уже более 200 миллионов на выплаты "тысячи Зеленского". Чаще всего люди тратят деньги на посещение кинотеатров, театров и на покупку книг.