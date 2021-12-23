Visa и Mastercard отработали отключение банков России, — экономист

Крупнейшие платежные системы мира провели стресс-тест прекращения работы с финансовыми учреждениями РФ на фоне угрозы вторжения государства-агрессора в Украину.

Крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard протестировали возможность отключения от российских банков. Об этом в своем Facebook со ссылкой на анонимный источник написал основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам экономического эксперта компании Visa и MasterCard "отработали стресс-модель отключения русских банков" от своих систем.

[ + – ] Михаил Кухар о стресс-тесте Visa и Mastercard

Отметим, что еще в 2018 году Центробанк РФ рекомендовал банкам, работающим с Visa и Mastercard не напрямую, а через крупные банки-спонсоры, найти запасных спонсоров, которые могли бы обслуживать их карты. По данным российских СМИ, данные действия могли помочь в случае отключения действующих банков-спонсоров от международных платежных систем.

На фоне информации западной и украинской разведки об угрозе вторжения российских войск в Украину в 2021 году активизировались обсуждения о новых санкциях в отношении России в случае военной агрессии. В частности, как сообщали американские журналисты, речь шла и об ограничениях со стороны США в отношении банковской системы РФ, а именно — отключении государства от системы SWIFT, которая осуществляет транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.

В свою очередь партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза в комментариях к посту своего коллеги отметил, что и Национальный банк Украины регулярно проводит стресс-тестирование банков при падении курса гривны до показателей 40-50 грн/$1. В то же время эксперт уверен, что стресс-тесты позволяют рассчитывать разные сценарии поведения рынка и, в случае с тестом отключения России от Visa и Mastercard, "нет причинно-следственной связи".

[ + – ] Комментарий старшего экономиста Ukraine Economic Outlook

"Если Россия совершит какие-то переходящие действия (в понимании мирового сообщества), тогда возможно и отключат данные платежные системы", — считает Кукуруза.

Михаил Кухар, сообщивший о стресс-тесте, является основателем и главным экономистом Ukraine Economic Outlook, преподает основной курс макроэкономики в Международном институте менеджмента в Киеве. Также эксперта приглашают для чтения лекций в Джорджтаунский и Гарвардский университеты в США.

В конце 2020 года экономист, комментируя ситуацию с ВВП Украины, заявил, что падение этого показателя остановила реализация президентского проекта "Большое строительство". Также Кухар недавно выразил мнение о том, что введение "экономического паспорта Украинца" возможно только в случае повышения налогов на добычу полезных ископаемых, так как бюджет государства не является профицитным.

Ранее СМИ сообщали, что США могут перекрыть поставки смартфонов в Россию в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.