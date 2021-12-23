Visa та Mastercard відпрацювали відключення банків Росії, — економіст

Найбільші платіжні системи світу провели стрес-тест припинення роботи із фінансовими установами РФ на тлі загрози вторгнення держави-агресора в Україну.

Найбільші міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard протестували можливість відключення від російських банків. Про це у своєму Facebook з посиланням на анонімне джерело написав засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За словами економічного експерта компанії Visa та MasterCard "відпрацювали стрес-модель відключення російських банків" від своїх систем.

[ + – ] Михайло Кухар про стрес-тест Visa та Mastercard

Зазначимо, що ще у 2018 році Центробанк РФ рекомендував банкам, які працюють з Visa та Mastercard не безпосередньо, а через великі банки-спонсори, знайти запасних спонсорів, які могли б обслуговувати їхні карти. За даними російських ЗМІ, ці дії могли допомогти у разі відключення діючих банків-спонсорів від міжнародних платіжних систем.

На тлі інформації західної та української розвідки про загрозу вторгнення російських військ в Україну у 2021 році активізувалися обговорення щодо нових санкцій щодо Росії у разі військової агресії. Зокрема, як повідомляли американські журналісти, йшлося і про обмеження з боку США щодо банківської системи РФ, а саме відключення держави від системи SWIFT, яка здійснює транспорт повідомлень про перекази і використовується на міжбанківському рівні.

Зі свого боку партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза у коментарях до посади свого колеги зазначив, що Національний банк України регулярно проводить стрес-тести банків при падінні курсу гривні до показників 40-50 грн/$1. Водночас експерт впевнений, що стрес-тести дозволяють розраховувати різні сценарії поведінки ринку і, у разі тесту відключення Росії від Visa і Mastercard, "немає причинно-наслідкового зв'язку".

[ + – ] Коментар старшого економіста Ukraine Economic Outlook

"Якщо Росія вчинить якісь перехідні дії (у розумінні світової спільноти), тоді можливо і відключать дані платіжні системи", — вважає Кукуруза.

Михайло Кухар, який повідомив про стрес-тест, є засновником та головним економістом Ukraine Economic Outlook, викладає основний курс макроекономіки у Міжнародному інституті менеджменту у Києві. Також експерта запрошують для читання лекцій до Джорджтаунського та Гарвардського університетів у США.

Наприкінці 2020 року економіст, коментуючи ситуацію з ВВП України, заявив , що падіння цього показника зупинила реалізація президентського проєкту "Велике будівництво". Також Кухар нещодавно висловив думку про те, що запровадження "економічного паспорта Українця" можливе лише у разі підвищення податків на видобуток корисних копалин, оскільки бюджет держави не є профіцитним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть перекрити постачання смартфонів до Росії у разі повномасштабної військової агресії проти України.