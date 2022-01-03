Нараховувалися подвійні зарплати: у Британії банк випадково виплатив клієнтам понад $170 млн

За інформацією журналістів, транзакції йшли у подвійному обсязі протягом двох днів. Гроші система брала з резервів банку та рахунків інших клієнтів.

Британський банк Santander виплатив своїм клієнтам понад 170 мільйонів доларів через технічну помилку. Програмний збій стався в іспанській філії установи. Банківська програма продублювала грошові перекази, через що тисячі клієнтів отримали до Різдва несподіваний "подарунок", повідомляє The Times.

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Збій торкнувся 75 000 транзакцій, у яких було задіяно понад 2 000 комерційних та корпоративних облікових записів. Операції включали як регулярні виплати, такі як заробітна плата, так і одноразові — типу бонусів і премій.

Поки збій було виявлено та виправлено, виплати йшли у подвійному розмірі протягом двох днів. Помилкові транзакції проходили як із резервів банку, і з приватних рахунків, у результаті деякі клієнти банку залишилися без коштів.

Багато платежів було переведено на рахунки інших банків, що, ймовірно, ускладнить повернення коштів. Проте керівництво запевняє, що має інструменти для виправлення помилки та гроші вже повертаються. Так, транзакцію для одного з одержувачів було скасовано на сьомий день після внесення дублюючого депозиту. Скільки часу може знадобитися, щоб повернути всю суму і чи це можливо в принципі, поки не повідомляється.

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Також Фокус повідомляв, що з бюджету України вже витратили понад 200 мільйонів на виплати "тисячі Зеленського". Найчастіше люди витрачають гроші на відвідування кінотеатрів, театрів та на покупку книг.