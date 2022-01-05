У Ethereum и Shiba Inu появился конкурент: инвесторы купили Chainlink на $14,7 млн

Chainlink всего за сутки стала самой продаваемой криптовалютой, и ее стоимость продолжает расти.

Крупные инвесторы, так называемые "киты", заинтересовались альтернативной криптовалютой Chainlink и за сутки приобрели токенов на $14,7 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса WhaleStats, который отслеживает транзакции в сети Ethereum.

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За 4 января 2022 года "киты" совершили 11 операций по покупке Chainlink. Один из инвесторов приобрел 70 700 токенов общей стоимостью $1 633 170, после такой транзакции обладатель криптокошелька оказался на 116 месте в списке самых богатых инвесторов по версии WhaleStats.

В тот же день другой участник рейтинга (111 место) купил 70 007 токенов стоимостью $1 604 567, а второй "кит" в рейтинге богатейших держателей криптовалют приобрел 199 999 Chainlink на сумму $4 693 999.

Как отмечает WhaleStats, за сутки Chainlink оказалась самой торгуемой криптовалютой на рынке и самой быстрорастущей по количеству использований в смарт-контрактах.

Пятого января ажиотаж вокруг альткоина не ослаб, потому что его продолжили покупать в огромных объемах.

В списке Coimarketcap токен Chainlink находится на 17-м месте с капитализацией $12,1 млрд. По состоянию на 5 января, стоимость криптовалюты составляет $25,94, за последние сутки она выросла на 9,6%, а за последние 7 дней — на 24,5%.

Сервис Etherscan пишет, что сейчас токенами чейнлинк владеют 641 797 человек. В октябре аналитическая компания Santiment сообщила в Twitter, что "киты", хранящие на счетах от 100 тыс. до 10 млн Chainlink, скупили около четверти от максимального количества токенов, которое составляет 1 млрд.

Ранее эксперт Бенджамин Коуэн назвал пять самых перспективных альтокоинов 2022 года. Согласно его прогнозу, лидирующую позицию в следующем году займет Ethereum — вторая по популярности криптовалюта после биткоина. Кроме "эфира" набирают обороты Polygon, Cardano, Polkadot и Avalanche. Последняя за год выросла на 4865%.

Аналитики также назвали топ-10 переоцененных и недооцененных криптовалют, которые могут вырасти или обвалиться в ближайшее время. Из-за коррекции рынка сложилась нестабильная ситуация, и для некоторых проектов подорожание может обернуться большим провалом.