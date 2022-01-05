В Ethereum і Shiba Inu з'явився конкурент: інвестори купили Chainlink на $14,7 млн

Chainlink усього за добу стала криптовалютою, що продається, і її вартість продовжує зростати.

Великі інвестори, так звані "кити", зацікавилися альтернативною криптовалютою Chainlink і за добу придбали токенів на $14,7 млн. Про це свідчать дані сервісу WhaleStats, який відстежує транзакції в мережі Ethereum.

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За 4 січня 2022 року "кити" здійснили 11 операцій із купівлі Chainlink. Один з інвесторів придбав 70 700 токенів загальною вартістю $1 633 170, після такої транзакції володар криптогаманця опинився на 116 місці в списку найбагатших інвесторів за версією WhaleStats.

Того ж дня інший учасник рейтингу (111 місце) купив 70 007 токенів вартістю $1 604 567, а другий "кит" у рейтингу найбагатших власників криптовалют придбав 199 999 Chainlink на суму $4 693 999.

Як зазначає WhaleStats, за добу Chainlink виявилася найбільш торгівельною криптовалютою на ринку, і криптою, яка найшвидше росте за кількістю використання в смарт-контрактах.

П'ятого січня ажіотаж навколо альткоїну не ослаб, бо його продовжили купувати у величезних обсягах.

У списку Coimarketcap токен Chainlink знаходиться на 17-му місці з капіталізацією $12,1 млрд. Станом на 5 січня вартість криптовалюти становить $25,94, за останню добу вона зросла на 9,6%, а за останні 7 днів — на 24 5%.

Сервіс Etherscan пише, що сьогодні токенами чейнлінк володіють 641 797 людей. У жовтні аналітична компанія Santiment повідомила в Twitter, що "кити", котрі зберігають на рахунках від 100 тис. до 10 млн Chainlink, скупили майже чверть від максимальної кількості токенів, яка становить 1 млрд.

Раніше експерт Бенджамін Ковен назвав п'ять найперспективніших альткоїнів 2022 року. Згідно з його прогнозом, провідну позицію наступного року посяде Ethereum — друга за популярністю криптовалюта після біткоїна. Крім "ефіру" набирають оберти Polygon, Cardano, Polkadot та Avalanche. Остання протягом року зросла на 4 865%.

Аналітики також назвали топ-10 переоцінених і недооцінених криптовалют, які можуть зрости або обвалитися найближчим часом. Через корекцію ринку склалася нестабільна ситуація, і для деяких проєктів подорожчання може призвести до великого провалу.