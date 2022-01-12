Топ-10 самых богатых айтишников планеты: Bloomberg обновил рейтинг миллиардеров

В первую тройку богатейших IT-предпринимателей планеты вошли Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс.

Издание Bloomberg опубликовало список богатейших людей планеты. Восемь миллиардеров из топ-10 — это IT-предприниматели. Фокус расскажет о десяти бизнесменах, разбогатевших благодаря технологиям.

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Согласно данным медиа, первую строку рейтинга занимает Илон Маск, гендиректор SpaceX и Tesla. На текущий момент его состояние оценено в 272 млрд долларов, а с начала года оно выросло на 1,73 млрд долларов.

На второй ступени находится Джефф Безос, экс-гендиректор Amazon с 191 млрд долларов на счету. С начала года его состояние просело на 1,55 млрд долларов.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, находится на четвертой позиции общего рейтинга и на третьей рейтинга айтишников с 134 млрд долларов. Он сместился на ступень ниже, потому как с начала года его состояние сократилось на 3,80 млрд долларов.

Пятая ступень (четвертая в рейтинге IT-предпринимателей) — за Марком Цукербергом, СЕО Meta. Марк с начала года потерял 718 млн долларов, возможно из-за многочисленных скандалов, в которые угодила социальная сеть Facebook и лично сам Цукерберг. Тем не менее, эксперты оценивают его капитал в 125 млрд долларов.

Шестое и седьмое места (пятое и шестое в топе IT-бизнесменов) занимают люди, придумавшие Google, — Ларри Пейдж и Сергей Брин. Капитал первого оценен в 124 млрд долларов (годом ранее состояние Пейджа оценивалось в 128,2 млрд долларов). Капитал второго — 120 млрд долларов (годом ранее на счету Брина было на 3,85 млрд долларов больше).

Девятая строка (восьмая в списке самых богатых айтишников) за Стивом Балмером, экс-гендиректором Microsoft. На сегодняшний день его состояние составляет 113 млрд долларов (проседание с начала года — на 7,14 млрд долларов).

Десятый в общем списке и девятый в топе IT-предпринимателей — Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle. На его счету сейчас находится 108 млрд долларов. С начала года бизнесмен разбогател на 1,10 млрд долларов.

Одиннадцатый в топ-500 миллиардеров и десятый в нашем топе "технарей" — Чанпэн Чжао, СЕО криптобиржи Binance. В денежном эквиваленте его капитал составляет 96,5 млрд долларов. С начала года он вырос на 656 млн долларов. Издание interestingengineering.com сообщает, что личные криптовалютные активы Чжао оцениваются в 28-39 млрд долларов, так что если сложить все активы вместе, получится внушительная сумма — максимум 135 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск опроверг слухи о том, что он является таинственным создателем биткоина.