Топ-10 найбагатших айтішників планети: Bloomberg оновив рейтинг мільярдерів

У першу трійку найбагатших IT-підприємців планети увійшли Ілон Маск, Джефф Безос і Білл Гейтс.

Видання Bloomberg опублікувало список найбагатших людей планети. Вісім мільярдерів із топ-10 — це IT-підприємці. Фокус розповість про десятьох бізнесменів, які розбагатіли завдяки технологіям.

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За даними медіа, перший рядок рейтингу посідає Ілон Маск, гендиректор SpaceX і Tesla. Наразі його статки оцінено в 272 млрд доларів, а з початку року вони зросли на 1,73 млрд доларів.

На другому рядку знаходиться Джефф Безос, ексгендиректор Amazon із 191 млрд доларів на рахунку. З початку року його статки просіли на 1,55 млрд доларів.

Білл Гейтс, засновник Microsoft, знаходиться на четвертій позиції загального рейтингу і на третій рейтингу айтішників зі 134 млрд доларів. Він змістився на щабель нижче, тому що з початку року його стан скоротився на 3,80 млрд доларів.

П'ятий рядок (четвертий у рейтингу IT-підприємців) — за Марком Цукербергом, СЕО Meta. Марк із початку року втратив 718 млн доларів, можливо через численні скандали, в які потрапила соціальна мережа Facebook та особисто Цукерберг. Проте експерти оцінюють його капітал у 125 млрд доларів.

Шосте та сьоме місця (п'яте та шосте в топі IT-бізнесменів) посідають люди, які вигадали Google, — Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Капітал першого оцінено в 124 млрд доларів (роком раніше статки Пейджа оцінювалися в 128,2 млрд доларів). Капітал другого — 120 млрд доларів (роком раніше на рахунку Бріна було на 3,85 млрд доларів більше).

Дев'ятий рядок (восьмий у списку найбагатших айтішників) за Стівом Балмером, ексгендиректором Microsoft. На сьогоднішній день його статки становлять 113 млрд доларів (просідання з початку року — на 7,14 млрд доларів).

Десятий у загальному списку та дев'ятий у топі IT-підприємців — Ларрі Еллісон, засновник корпорації Oracle. На його рахунку зараз перебуває 108 млрд доларів. З початку року бізнесмен розбагатів на 1,10 млрд доларів.

Одинадцятий у топ-500 мільярдерів і десятий у нашому топі "технарів" — Чанпен Чжао, СЕО криптобіржі Binance. У грошовому еквіваленті його капітал становить 96,5 млрд доларів. З початку року він зріс на 656 млн доларів. Видання interestingengineering.com повідомляє, що особисті криптовалютні активи Чжао оцінюються в 28-39 млрд доларів, тому якщо скласти всі активи разом, вийде велика сума — максимум 135 млрд доларів.

Раніше ми повідомляли про те, що Ілон Маск спростував чутки про те, що він є таємничим творцем біткоїну.