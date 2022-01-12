Facebook и WhatsApp могут остаться без модераторов, но с "тоннами" запрещенного контента

Сотрудники компании Accenture, предоставляющей модерационные услуги, готовы бастовать из-за того, что им снова не выплатили зарплаты и лишили премий за сверхурочную работу.

Компания Accenture, которая предоставляет Facebook и WhatsApp услугу модерирования контента, задолжала своим сотрудникам по причине невыплаты зарплат. Работники и ранее угрожали забастовкой, если ситуация не будет решена. Теперь ситуация приняла еще более серьезный оборот, сообщает theverge.com.

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Проблемы начались еще 4 января, когда некоторые работники заметили ошибки в системе, которая отслеживает оплачиваемый отпуск (PTO), а 6 января зарплаты и вовсе не были выплачены. Согласно внутренним платежным квитанциям, многие зарплатные чеки были обнулены, и работники не знали, когда они могут получить свои деньги, говорится в материале.

В открытом письме генеральным директорам Facebook и Accenture модераторы пригрозили приостановкой работы до тех пор, пока зарплаты не будут выданы в полном объеме.

"Если эти вопросы не будут решены немедленно, будет прекращена работа", — говорится в письме. "Остановка работ начнется 7 января 2022 года, если ничего не будет решено".

Вскоре после публикации письма работникам было выплачено несколько единовременных выплат, и Accenture заявляет, что в последующие дни компания не видела никаких признаков скоординированного прекращения работ на объекте.

Во время разговора с сотрудниками 10 января управляющий директор Accenture сказал, что не уверен в быстром решении проблемы, но заверил в том, что компания покроет любые штрафы за просрочку платежей или расходы по овердрафту, возникшие в результате задержки. "Вам будут выплачены причитающиеся суммы, — сказал, — и мы проведем выплаты как только сможем".

Некоторые работники получили от компании единовременные выплаты, предназначенные для того, чтобы продержаться до тех пор, пока не будет правильно рассчитана полная сумма зарплат. Но сотрудники сайта говорят, что далеко не все получили эти выплаты.

По состоянию на 11 января один модератор сообщил журналистам, что более 50-ти человек в его команде до сих пор не получили зарплату. "Я знаю многих, кто задолжал по счетам, коммунальным услугам, аренде", — сказал он The Verge. "Когда в таком городе, как Остин, тебе платят всего 16 долларов в час, не заплатить по чеку — все равно, что лишиться ноги".

Проблема еще и в том, что люди работали сверхурочно в праздничные дни, но премии за это они не получили, потому что Accenture сменила компанию-партнера, отвечающую за финансы, как раз в этот период времени. "Некоторым сотрудникам пришлось брать кредиты до зарплаты только для того, чтобы у них было достаточно денег, чтобы купить еду для своих детей", — сказал другой сотрудник The Verge.

Представитель Accenture Стейси Джонс подчеркнула, что компания работает над решением проблемы. "Недавно мы сменили поставщика услуг по расчету заработной платы и столкнулись с некоторыми проблемами во время нашего первого расчета заработной платы с новым поставщиком", — прокомментировала Джонс. "С прошлой недели нашим приоритетом номер один было проведение оплат для наших людей".

Meta (материнская компания Facebook, Instagram и Whatsapp) часто поручает модерацию и другие кадровые услуги таким фирмам, как Accenture. Расследование Verge, проведенное в 2019 году в отношении Accenture, модерирующего видео и на YouTube, показало, что менеджеры часто заставляли сотрудников работать без перерывов и отпусков.

В Facebook подтвердили сбой в работе модераторов. "Accenture уведомила своих сотрудников об этой проблеме, — сказала представитель Meta Кадия Корома, — и работает над тем, чтобы решить ее как можно скорее".

Ранее мы сообщали о том, что украиноязычным модераторам, работающим на Facebook, платят всего $16 в час.