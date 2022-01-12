Facebook та WhatsApp можуть залишитися без модераторів, але з "тоннами" забороненого контенту

Співробітники компанії Accenture, що надає модераційні послуги, готові страйкувати через те, що їм знову не виплатили зарплати та позбавили премій за понаднормову роботу.

Компанія Accenture, яка надає Facebook та WhatsApp послугу модерування контенту, заборгувала своїм співробітникам через невиплату зарплат. Працівники й раніше погрожували страйком, якщо ситуацію не буде вирішено. Тепер ситуація набула ще серйознішого обороту, повідомляє theverge.com.

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Проблеми почалися ще 4 січня, коли деякі працівники помітили помилки в системі, яка відстежує оплачувану відпустку (PTO), а 6 січня зарплати взагалі не були виплачені. Згідно з внутрішніми платіжними квитанціями, багато зарплатних чеків було обнулено, і працівники не знали, коли вони можуть отримати свої гроші, йдеться в матеріалі.

У відкритому листі генеральним директорам Facebook та Accenture модератори пригрозили призупиненням роботи доти, доки зарплати не будуть видані в повному обсязі.

"Якщо ці питання не будуть вирішені негайно, буде припинено роботу", — йдеться у листі. "Зупинка робіт розпочнеться 7 січня 2022 року, якщо нічого не буде вирішено".

Незабаром після публікації листа працівникам було виплачено кілька одноразових виплат, і Accenture заявляє, що в наступні дні компанія не бачила жодних ознак скоординованого припинення робіт на об'єкті.

Під час розмови зі співробітниками 10 січня керівний директор Accenture сказав, що не впевнений у швидкому вирішенні проблеми, але запевнив у тому, що компанія покриє будь-які штрафи за прострочення платежів або витрати на овердрафт, що виникли внаслідок затримки. "Вам будуть виплачені належні суми, — сказав, — і ми проведемо виплати, як тільки зможемо".

Деякі працівники отримали від компанії одноразові виплати, призначені для того, щоб протриматися доти, доки не буде правильно розрахована повна сума зарплат. Але співробітники сайту кажуть, що не всі отримали ці виплати.

Станом на 11 січня один модератор повідомив журналістам, що понад 50 людей у його команді досі не отримали зарплати. "Я знаю багатьох, хто заборгував за рахунками, комунальними послугами, орендою", — сказав він The Verge. "Коли в такому місті, як Остін, тобі платять лише 16 доларів на годину, не заплатити за чеком — усе одно, що позбутися ноги".

Проблема ще й у тому, що люди працювали понаднормово у святкові дні, але премії за це вони не отримали, тому що Accenture змінила компанію-партнера, яка відповідає за фінанси якраз у цей період. "Деяким співробітникам довелося брати кредити до зарплати тільки для того, щоб вони мали достатньо грошей, щоб купити їжу для своїх дітей", — сказав інший співробітник The Verge.

Представник Accenture Стейсі Джонс наголосила, що компанія працює над вирішенням проблеми. "Нещодавно ми змінили постачальника послуг з розрахунку заробітної плати та зіткнулися з деякими проблемами під час нашого першого розрахунку заробітної плати з новим постачальником", — прокоментувала Джонс. "З минулого тижня нашим пріоритетом номер один було проведення оплати для наших людей".

Meta (материнська компанія Facebook, Instagram та Whatsapp) часто доручає модерацію та інші кадрові послуги таким фірмам, як Accenture. Розслідування Verge, проведене у 2019 році щодо Accenture, що модерує відео і на YouTube, показало, що менеджери часто змушували співробітників працювати без перерв та відпусток.

У Facebook підтвердили збій у роботі модераторів. "Accenture повідомила своїх співробітників про цю проблему, — сказала представниця Meta Кадія Корома, — і працює над тим, щоб вирішити її якнайшвидше".

Раніше ми повідомляли про те, що україномовним модераторам, які працюють на Facebook, платять лише $16 за годину.