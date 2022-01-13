Хакер из Германии заявил, что смог удаленно взломать 25 электрокаров Tesla из разных стран

Киберэксперт утверждает, что смог видеть, присутствуют ли водители в салонах авто, включать стереосистемы и мигать фарами.

Вероятно, что более 25-ти автомобилей Tesla в 13-ти странах мира были удаленно взломаны специалистом по кибербезопасности из Германии. Девятнадцатилетний хакер "в белой шляпе" утверждает, что обнаружил программную уязвимость в системах электромобилей, передает Fortune.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Дэвид Коломбо из Германии написал недавно в Twitter, что уязвимость в программном обеспечении электромобилей, созданных фирмой Tesla, гендиректором которой является Илон Маск, позволяет ему открывать двери и окна машин, заводить двигатели без применения ключей и отключать системы безопасности. Коломбо также уверяет, что может видеть, присутствует ли водитель в машине, включать стереосистемы и мигать фарами.

Парень не раскрыл точных деталей касательно уязвимости, но сказал, что она не связана с программным обеспечением или инфраструктурой Tesla, и добавил, что "пострадало" лишь небольшое количество владельцев Tesla из нескольких стран.

Издание Bank info security сообщило, что у американской компании Tesla есть платформа для сбора информации об уязвимостях, где эксперты по кибербезопасности могут регистрировать свои собственные автомобили для тестирования и своего рода Bug Bounty (Bug Bounty — программа, направленная на поощрение поиска "дыр" и слабых мест какого-либо ПО, — ред.) систем авто. Компания платит до $15 тыс. за каждую найденную уязвимость, уверяет медиа.

Коломбо также сообщил, что связался с командой безопасности Tesla, которая, с его слов, уже исследует данную проблему. Он пообещал помочь специалистам Tesla и протестировать обновления.

Ранее мы сообщали о том, что киберспециалисту удалось взломать и получить полный контроль над Tesla Model X. Эксперт снял видеоролик, чтобы продемонстрировать, как ему это удалось.

Также ранее мы писали о том, что в 2021 году хакерам удалось нанести ущерб в $700 млрд — и это только из=за кражи личных данных простых пользователей.