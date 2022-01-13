Хакер із Німеччини заявив, що зміг віддалено зламати 25 електрокарів Tesla з різних країн

Кіберексперт стверджує, що зміг бачити, чи є водії в салонах авто, вмикати стереосистеми і блимати фарами.

Ймовірно, що понад 25 автомобілів Tesla в 13 країнах світу були віддалено зламані фахівцем із кібербезпеки з Німеччини. Дев'ятнадцятирічний хакер "у білому капелюсі" стверджує, що помітив програмну вразливість у системах електромобілів, повідомляє Fortune.

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Девід Коломбо з Німеччини написав нещодавно у Twitter, що вразливість у програмному забезпеченні електромобілів, створених фірмою Tesla, гендиректором якої є Ілон Маск, дозволяє йому відчиняти двері та вікна машин, заводити двигуни без застосування ключів і вимикати системи безпеки. Коломбо також запевняє, що може бачити, чи є водій у машині, вмикати стереосистеми та блимати фарами.

Хлопець не розкрив точних деталей щодо вразливості, але сказав, що вона не пов'язана з програмним забезпеченням або інфраструктурою Tesla і додав, що "постраждала" лише невелика кількість власників Tesla з кількох країн.

Видання Bank info security повідомило, що американська компанія Tesla має платформу для збору інформації про вразливості, де експерти з кібербезпеки можуть реєструвати свої власні автомобілі для тестування і свого роду Bug Bounty (Bug Bounty — програма, спрямована на заохочення пошуку "дір" і слабких місць будь-якого ПЗ, — ред.) систем авто. Компанія платить до $15 тис. за кожну знайдену вразливість, запевняє медіа.

Коломбо також повідомив, що зв'язався з командою безпеки Tesla, яка, за його словами, вже досліджує цю проблему. Він пообіцяв допомогти фахівцям Tesla та протестувати оновлення.

Раніше ми повідомляли про те, що кіберфахівцю вдалося зламати й отримати повний контроль над Tesla Model X. Експерт зняв відеоролик, щоб продемонструвати, як йому це вдалося.

Також раніше ми писали про те, що в 2021 році хакерам вдалося завдати збитків у $700 млрд — і це лише через крадіжку особистих даних простих користувачів.