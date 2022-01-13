Организовали целый "сервис": СБУ разоблачила группу хакеров, похитивших миллионы долларов (фото)

По информации силовиков, киберпреступники с помощью специальных программ сумели взломать защиту 50 иностранных компаний.

Киберспециалисты СБУ вместе с американскими и британскими партнерами провели совместную операцию по обезвреживанию группы украинских хакеров, организовавших целый "сервис" для преступлений в сети, сообщает сайт Службы безопасности Украины.

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Услуги злоумышленников имели широкий ассортимент, в частности, разрешали сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

"Это был сугубо преступный сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам", — сообщают правоохранители.

Злоумышленники совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. Кроме того, группировка взламывала системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации, распространяли вирусы-вымогатели и проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу компьютерных систем. Всего от действий хакерской группировки пострадало 50 иностранных компаний. С их счетов киберграбителям удалось украсть миллион долларов.

Для легализации преступных средств злоумышленники воплощали ряд сложных финансовых схем, предусматривающих операции с онлайн-сервисами, в том числе и запрещенными в Украине. В финале конвертируемые суммы обналичивались через платежные карты подставных лиц.

Некоторые участники преступного объединения уже находились в розыске правоохранительными органами других стран. В данный момент злоумышленники задержаны, у них провели обыски. В отношении их возбуждено уголовные производства по трем статьям УК Украины за фактами несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем, создания вредоносных программ или технических средств и легализации средств, полученных преступным путем. Ведется следствие.

Напомним, хакер из Германии заявил, что смог удаленно взломать 25 электрокаров Tesla из разных стран. Киберэксперт утверждает, что смог видеть, присутствуют ли водители в салонах авто, включать стереосистемы и мигать фарами.

Ранее Консалтинговая компания Aite Group подсчитала убытки, которые жители США понесли из-за кражи личных данных в прошлом году. Выяснилось, что хакеры наворовали личных данных на $700 млрд.