Організували цілий "сервіс": СБУ викрила групу хакерів, які викрали мільйон доларів (фото)
За інформацією силовиків, кіберзлочинці за допомогою спеціальних програм змогли зламати захист 50 іноземних компаній.
Кіберфахівці СБУ разом з американськими та британськими партнерами провели спільну операцію зі знешкодження групи українських хакерів, які організували цілий "сервіс" для злочинів у мережі, повідомляє сайт Служби безпеки України.
Послуги зловмисників мали широкий асортимент, зокрема, дозволяли одразу підвантажувати через платформу комп'ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.
"Це був суто злочинний сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам", — повідомляють правоохоронці.
Зловмисники здійснювали атаки хакерів на іноземні компанії, а також надавали платні послуги щодо заміни IP-адрес іншим хакерам. Крім того, угруповання зламувало системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації, поширювало віруси-здирники та проводило DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу комп'ютерних систем. Усього від дій угруповання хакерів постраждало 50 іноземних компаній. З їхніх рахунків кіберграбіжникам вдалося вкрасти мільйон доларів.
Для легалізації злочинних коштів зловмисники втілювали низку складних фінансових схем, що передбачають операції з онлайн-сервісами, зокрема й забороненими в Україні. У фіналі конвертовані суми переводилися в готівку через платіжні картки підставних осіб.
Деякі учасники злочинного об'єднання вже перебували в розшуку правоохоронними органами інших країн. Наразі зловмисників затримано, у них провели обшуки. Щодо них порушено кримінальні провадження за трьома статтями КК України за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем, створення шкідливих програм або технічних засобів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Проводиться слідство.
Нагадаємо, хакер з Німеччини заявив, що зміг віддалено зламати 25 електрокарів Tesla з різних країн. Кіберексперт стверджує, що зміг бачити, чи є водії в салонах авто, включати стереосистеми, і блимати фарами.
Раніше Консалтингова компанія Aite Group підрахувала збитки, які жителі США зазнали через крадіжку особистих даних минулого року. З'ясувалося, що хакери накрали особистих даних на $700 млрд.