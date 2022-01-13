Організували цілий "сервіс": СБУ викрила групу хакерів, які викрали мільйон доларів (фото)

За інформацією силовиків, кіберзлочинці за допомогою спеціальних програм змогли зламати захист 50 іноземних компаній.

Кіберфахівці СБУ разом з американськими та британськими партнерами провели спільну операцію зі знешкодження групи українських хакерів, які організували цілий "сервіс" для злочинів у мережі, повідомляє сайт Служби безпеки України.

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Послуги зловмисників мали широкий асортимент, зокрема, дозволяли одразу підвантажувати через платформу комп'ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.

"Це був суто злочинний сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам", — повідомляють правоохоронці.

Зловмисники здійснювали атаки хакерів на іноземні компанії, а також надавали платні послуги щодо заміни IP-адрес іншим хакерам. Крім того, угруповання зламувало системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації, поширювало віруси-здирники та проводило DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу комп'ютерних систем. Усього від дій угруповання хакерів постраждало 50 іноземних компаній. З їхніх рахунків кіберграбіжникам вдалося вкрасти мільйон доларів.

Для легалізації злочинних коштів зловмисники втілювали низку складних фінансових схем, що передбачають операції з онлайн-сервісами, зокрема й забороненими в Україні. У фіналі конвертовані суми переводилися в готівку через платіжні картки підставних осіб.

Деякі учасники злочинного об'єднання вже перебували в розшуку правоохоронними органами інших країн. Наразі зловмисників затримано, у них провели обшуки. Щодо них порушено кримінальні провадження за трьома статтями КК України за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем, створення шкідливих програм або технічних засобів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Проводиться слідство.

Нагадаємо, хакер з Німеччини заявив, що зміг віддалено зламати 25 електрокарів Tesla з різних країн. Кіберексперт стверджує, що зміг бачити, чи є водії в салонах авто, включати стереосистеми, і блимати фарами.

Раніше Консалтингова компанія Aite Group підрахувала збитки, які жителі США зазнали через крадіжку особистих даних минулого року. З'ясувалося, що хакери накрали особистих даних на $700 млрд.