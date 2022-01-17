Реестр персональных данных украинских автовладельцев не поврежден — Госспецсвязи

Специалисты МТСБУ в ближайшее время восстановят работоспособность ресурса, который был поврежден в результате хакерской атаки.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) в рамках расследования обстоятельств кибератаки на госучреждения выяснила ситуацию относительно потери доступа к ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Сотрудники службы заявили, что реестр с персональными данными украинских автовладельцев не поврежден.

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В Госспецсвязи сообщили, что ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ были утрачены в результате хакерской атаки. Однако реестр, содержащий персональные данные владельцев авто, не поврежден и в ближайшее время сможет полностью восстановить свою работу. Для этого, по словам специалистов, в МТСБУ разработали новую "чистую" инфраструктуру.

Также сообщается, что команда специалистов CERT-UA обрабатывает информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) относительно использования злоумышленниками вредоносного ПО, которое было замаскировано под "шифрователь", но имеющего деструктивный характер.

Активности такого программного обеспечения были замечены в пятницу 14 января 2022 года, однако в Госспецсвязи считают, что делать выводы относительно связи этой активности с основной кибератакой на сайты госведомств пока преждевременно.

Напомним, что в результате массовой хакерской атаки на сайты госучреждений Украины в работе МТСБУ произошел сбой. В частности была приостановлена онлайн-продажа страхового полиса ОСАГО. В страховой компании INGO заявили, что до восстановления функционала системы полисы можно оформить в бумажном виде на бланках страховой компании непосредственно в офисах.

Фокус выяснял у экспертов по кибербезопасности по каким причинам могла состояться эта атака и какие последствия она за собой понесет. Эксперты сообщили, что сайты госструктур не поддерживаются и не администрируются на должном уровне, поэтому взломать такие информационные ресурсы гораздо проще.