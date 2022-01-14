В Украине остановлена продажа страхового полиса ОСАГО. Вероятная причина — атака хакеров

Проверить страховку из-за технического сбоя также невозможно. На решение проблемы может уйти до 30 дней.

В работе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) произошел сбой, в связи с чем онлайн-продажа страхового полиса ОСАГО была остановлена. Об этом сообщил сооснователь украинского банка Monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале.

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Бизнесмен со ссылкой на информацию из бюро заявил, что базы организации временно недоступны, а предполагаемой причиной этому является "внешняя атака".

"Ходят упорные слухи, что базы МТСБУ уничтожены хакерами и характер сбоя вызывает тревогу о том, что слухи обоснованы", — добавил Гороховский.

По словам сооснователя банка, ожидается, что в течение 7-30 дней бюро восстановит данные, к которым был утрачен доступ. В связи с этим финучреждение не будет сможет осуществлять проверку об окончании срока действия полиса и высылать страховку на почту. Однако Гороховский пообещал, что в ближайшее время банк сможет осуществлять продажу бумажных полисов ОСАГО.

[ + – ] Гороховский об остановке продажи электронных полисов

Информацию об отсутствии доступа к базам данных МТСБУ подтвердили и в страховой компании INGO.

"Электронные полисы страховки временно недоступны. То есть невозможно приобрести электронную версию и проверить валидность… Затруднения связаны с недоступностью сервера и сервисов Центральной базы данных (ЦБД)… Вероятная причина – внешняя атака на ресурсы МТСБУ", — говорится в заявлении.

[ + – ] Пост компании INGO

Компания "Оранта" также сообщила о невозможности оформить полис онлайн: "В настоящее время проводятся технические работы на государственном сервере. Для оформления полиса вы можете обратиться в любое удобное отделение".

[ + – ] Пост компании "Оранта"

Напомним, в ночь на 14 января ряд государственных сайтов подверглись кибератаке. На их страницах появилось сообщение с угрозой в адрес украинских граждан, в котором утверждалось, что все их личные данные были слиты в общую сеть.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, кибератака затронула около 70 веб-ресурсов.