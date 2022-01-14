В Україні зупинено продаж страхового полісу ОСАЦВ. Ймовірна причина – атака хакерів
Компанії повідомили, що через технічний збій перевірити страхування також неможливо. На вирішення проблеми можуть витратити до 30 днів.
У роботі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) стався збій, у зв'язку з чим онлайн-продаж страхового полісу ОСАЦВ було зупинено. Про це повідомив співзасновник українського банку Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.
Бізнесмен із посиланням на інформацію з бюро заявив, що бази організації тимчасово недоступні, а передбачуваною причиною цього є "зовнішня атака".
"Ширяться затяті чутки, що бази МТСБУ знищені хакерами й характер збою викликає тривогу про те, що чутки обґрунтовані", — додав Гороховський.
За словами співзасновника банку, очікується, що протягом 7-30 днів бюро відновить дані, до яких було втрачено доступ. У зв'язку з цим фінустанова не зможе здійснювати перевірку про закінчення терміну дії полісу та надсилати страхування на пошту. Однак Гороховський пообіцяв, що найближчим часом банк зможе здійснювати продаж паперових полісів ОСАЦВ.
Інформацію про відсутність доступу до баз даних МТСБУ підтвердили у страховій компанії INGO.
"Електронні поліси страхування тимчасово недоступні. Тобто неможливо придбати електронну версію і перевірити валідність… Труднощі пов'язані з недоступністю сервера та сервісів Центральної бази даних (ЦБД)… Ймовірна причина — зовнішня атака на ресурси МТСБУ", — йдеться у заяві.
Компанія "Оранта" також повідомила про неможливість оформити поліс онлайн: "Наразі проводяться технічні роботи на державному сервері. Для оформлення полісу ви можете звернутися до будь-якого зручного відділення".
Нагадаємо, в ніч на 14 січня низка державних сайтів зазнали кібератаки. На їхніх сторінках з'явилося повідомлення із загрозою на адресу українських громадян, у якому стверджувалося, що всі їхні особисті дані були злиті в спільну мережу.
За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, кібератака торкнулася майже 70 вебресурсів.