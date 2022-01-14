В Україні зупинено продаж страхового полісу ОСАЦВ. Ймовірна причина – атака хакерів

Компанії повідомили, що через технічний збій перевірити страхування також неможливо. На вирішення проблеми можуть витратити до 30 днів.

У роботі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) стався збій, у зв'язку з чим онлайн-продаж страхового полісу ОСАЦВ було зупинено. Про це повідомив співзасновник українського банку Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.

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Бізнесмен із посиланням на інформацію з бюро заявив, що бази організації тимчасово недоступні, а передбачуваною причиною цього є "зовнішня атака".

"Ширяться затяті чутки, що бази МТСБУ знищені хакерами й характер збою викликає тривогу про те, що чутки обґрунтовані", — додав Гороховський.

За словами співзасновника банку, очікується, що протягом 7-30 днів бюро відновить дані, до яких було втрачено доступ. У зв'язку з цим фінустанова не зможе здійснювати перевірку про закінчення терміну дії полісу та надсилати страхування на пошту. Однак Гороховський пообіцяв, що найближчим часом банк зможе здійснювати продаж паперових полісів ОСАЦВ.

[ + – ] Гороховський про зупинення продажу електронних полісів

Інформацію про відсутність доступу до баз даних МТСБУ підтвердили у страховій компанії INGO.

"Електронні поліси страхування тимчасово недоступні. Тобто неможливо придбати електронну версію і перевірити валідність… Труднощі пов'язані з недоступністю сервера та сервісів Центральної бази даних (ЦБД)… Ймовірна причина — зовнішня атака на ресурси МТСБУ", — йдеться у заяві.

[ + – ] Допис компанії INGO

Компанія "Оранта" також повідомила про неможливість оформити поліс онлайн: "Наразі проводяться технічні роботи на державному сервері. Для оформлення полісу ви можете звернутися до будь-якого зручного відділення".

[ + – ] Допис компанії "Оранта"

Нагадаємо, в ніч на 14 січня низка державних сайтів зазнали кібератаки. На їхніх сторінках з'явилося повідомлення із загрозою на адресу українських громадян, у якому стверджувалося, що всі їхні особисті дані були злиті в спільну мережу.

За даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, кібератака торкнулася майже 70 вебресурсів.