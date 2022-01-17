Реєстр персональних даних українських автовласників не пошкоджено — Держспецзв'язку

Фахівці МТСБУ найближчим часом відновлять працездатність ресурсу, пошкодженого внаслідок хакерської атаки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) у межах розслідування обставин кібератаки на держустанови з'ясувала ситуацію щодо втрати доступу до ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Співробітники служби заявили, що реєстр із персональними даними українських автовласників не пошкоджено.

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У Держспецзв'язку повідомили, що низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ було втрачено внаслідок атаки хакера. Проте реєстр, який містить персональні дані власників авто, не пошкоджений і найближчим часом зможе повністю відновити свою роботу. Для цього, за словами фахівців, в МТСБУ розробили нову "чисту" інфраструктуру.

Також повідомляється, що команда фахівців CERT-UA обробляє інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками шкідливого ПЗ, яке було замасковане під "шифрувач", але має деструктивний характер.

Активності такого програмного забезпечення були помічені в п'ятницю 14 січня 2022 року, однак у Держспецзв'язку вважають, що робити висновки щодо зв'язку цієї активності з основною кібератакою на сайти держвідомств поки що передчасно.

Нагадаємо, що внаслідок масової хакерської атаки на сайти держустанов України в роботі МТСБУ стався збій. Зокрема було припинено онлайн-продаж страхового полісу ОСАЦВ. У страховій компанії INGO заявили, що до відновлення функціоналу системи поліси можна оформити у паперовому вигляді на бланках страхової компанії безпосередньо в офісах.

Фокус з'ясовував в експертів із кібербезпеки, з яких причин могла відбутися ця атака і які наслідки вона за собою зазнає. Експерти повідомили, що сайти держструктур не підтримуються та не адмініструються на належному рівні, тому зламати такі інформаційні ресурси набагато простіше.