В Одессе майнеры криптовалют наворовали электричества на миллионы гривен, - СБУ

Чтобы обеспечить ферму для добычи криптовалюты электроэнергией, злоумышленники подключились к государственной электросети.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали подпольный хаб для майнинга криптовалют, который в промышленных масштабах расходовал электричество гособъекта. Такая незаконная деятельность могла привести к непредвиденным последствиям в транспортной сфере, в том числе на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что ликвидация незаконной криптовалютной фермы позволила предотвратить многомиллионный ущерб для бюджета страны. Чтобы обеспечить ферму для добычи криптовалюты электроэнергией, злоумышленники подключились к государственной электросети.

Криптоферму организовали два местных жителя. Задержанные арендовали склад на территории города, где разместили специальное оборудование для майнинга.

Прибыль одесские майнеры обменивали на зарубежную валюту и в дальнейшем выводили средства за рубеж. Часть прибыли была на их электронных кошельках.

"При обыске на территории склада, где размещалась ферма, и по месту жительства задержанных были обнаружены более 100 единиц компьютерной техники, оборудования, средства связи и документацию, доказывающую противазаконность их деятельности", — говорится на сайте СБУ.

Ранее Фокус сообщал, что все больше стран запрещают майнинг криптовалют, что ставит существование биткоина под угрозу. Казахстан, Иран, Косово — вот лишь некоторые из стран, которые недавно запретили или ограничили майнинг биткоина на официальном уровне.

Напомним, что житель США бросил колледж и стал долларовым миллионером благодаря майнингу биткоина. Энтузиаст собрал первую установку в своем подвале, а в дальнейшем открыл крупное предприятие, его дневной доход — порядка $40 тыс. в день.