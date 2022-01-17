В Одесі майнери криптовалют накрали електрики на мільйони гривень, — СБУ

Щоб забезпечити ферму для видобутку кріптовалюти електроенергією, зловмисники підключилися до державної електромережі.

В Одесі співробітники Служби безпеки України ліквідували підпільний хаб для майнінгу криптовалют, який у промислових масштабах витрачав електрику держоб'єкту. Така незаконна діяльність могла призвести до непередбачених наслідків у транспортній сфері, зокрема на залізниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зазначається, що ліквідація незаконної криптовалютної ферми дозволила запобігти багатомільйонним збиткам для бюджету країни. Щоб забезпечити ферму для видобутку криптовалюти електроенергією, зловмисники підключилися до державної електромережі.

Криптоферму організували двоє місцевих жителів. Затримані орендували склад на території міста, де розмістили спеціальне обладнання для майнінгу.

Прибуток одеські майнери обмінювали на зарубіжну валюту і виводили кошти за кордон. Частина прибутку була на їхніх електронних гаманцях.

"Під час обшуку на території складу, де розміщувалася ферма, і за місцем проживання затриманих було виявлено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, обладнання, засоби зв'язку та документацію, що доводить протизаконність їхньої діяльності", — йдеться на сайті СБУ.

Раніше Фокус повідомляв, що все більше країн забороняють майнінг криптовалют, що ставить існування біткоїну під загрозу. Казахстан, Іран, Косово — ось лише деякі з країн, які нещодавно заборонили або обмежили майнінг біткоїну на офіційному рівні.

Нагадаємо, що мешканець США покинув коледж і став доларовим мільйонером завдяки майнінгу біткоїну. Ентузіаст зібрав першу установку у своєму підвалі, а надалі відкрив велике підприємство, його денний дохід — близько $40 тис. на день.