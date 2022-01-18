В течение 2021 года СБУ блокировала более 2200 кибератак на госсайты Украины

Ведомство отчиталось о деятельности кидербепартамента за прошлый год. В СБУ сообщили, что сотрудниками были разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ.

СБУ сообщает на своем официальном ресурсе о том, что в течение прошлого года были локализованы более 2 тыс. кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению правоохранителей, 80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к разным срокам наказания.

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В сообщении также говорится о том, что "были разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ".

"По заданию своих кураторов они проводили враждебные информационные диверсии", — подчеркивают в ведомстве.

Сотрудники Службы установили, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространялись через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях. За преступления против государственной безопасности Украины более 30-ти злоумышленникам сообщено о подозрениях, а по почти 40 фактам правонарушений были вынесены обвинительные приговоры суда.

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В официальном заявлении сообщается, что правоохранителям удалось заблокировать мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы (имеется ввиду прошлогодняя атака на госсайты, — ред.) и установить участников противозаконной деятельности.

"Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon. В настоящее время 8-ми злоумышленникам сообщено о подозрении в государственной измене", — говорится в заявлении.

В СБУ рапортуют о нейтрализации транснациональной группы хакеров, деятельность которых нанесла вред 150-ти компьютерным сетям украинских и иностранных компаний. Правоохранители утверждают, что именно эта группировка запустила вирус Egregor и что ущерб составил более $80 млн.

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"Кроме того, была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в нашей стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних", — говорится в отчете.

В документе упоминается и о ликвидации "более 20-ти вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тыс. аккаунтов", которые "распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине".

Ранее мы сообщали о том, что на правительственные сайты Украины была осуществлена хакерская атака. Госспецсвязи сообщила, что утечки информации не было, однако 70 сайтов подверглись дефейсу.