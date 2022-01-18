Протягом 2021 року СБУ блокувала понад 2 200 кібератак на держсайти України

Відомство прозвітувало про діяльність кідербепартаменту за минулий рік. В СБУ повідомили, що співробітниками було викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ.

СБУ повідомляє на своєму офіційному ресурсі про те, що протягом минулого року було локалізовано понад 2 тис. кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури. Згідно із заявою правоохоронців, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 із них — засуджено до різних термінів покарання.

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У повідомленні також йдеться про те, що "було викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ".

"За завданням своїх кураторів вони проводили ворожі інформаційні диверсії", — наголошують у відомстві.

Співробітники Служби встановили, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади та порушення територіальної цілісності України. Провокаційні матеріали поширювалися через спеціально створені інтернет-платформи та групи у соцмережах. За злочини проти державної безпеки України понад 30 зловмисників повідомлено про підозри, а за майже 40 фактами правопорушень було винесено обвинувальні вироки суду.

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В офіційній заяві повідомляється, що правоохоронцям вдалося заблокувати потужну кібератаку на українські урядові ресурси (мається на увазі торішня атака на держсайти, — ред.) та встановити учасників протизаконної діяльності.

"Ними виявилися представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Наразі 8-м зловмисникам повідомлено про підозру в державній зраді", — йдеться у заяві.

В СБУ рапортують про нейтралізацію транснаціональної групи хакерів, діяльність яких завдала шкоди 150 комп'ютерним мережам українських та іноземних компаній. Правоохоронці стверджують, що саме це угруповання запустило вірус Egregor і що збитки склали понад $80 млн.

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"Крім того, було заблоковано спецоперацію військової розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення в нашій країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх", — йдеться у звіті.

У документі згадується і про ліквідацію "понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тис. акаунтів", які "поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні".

Раніше ми повідомляли про те, що на урядові сайти України було здійснено атаку хакерів. Держспецзв'язку повідомила, що витоку інформації не було, проте 70 сайтів зазнали дефейсу.