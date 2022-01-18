"Древний" ноутбук майнит биткоин: владелец получит прибыль в $1 через 584 млн лет

Добывать криптовалюту при помощи 30-летних устройств возможно при помощи специальной программы, хотя и невыгодно.

Майнер Дмитрий Елиусеев заставил старый ноутбук Toshiba T3200SX 1989 года выпуска добывать биткоины. Об этом стало известно порталу Hot Hardware.

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Toshiba T3200SX работает на основе процессора MS-DOS под управлением 16-битной операционной системы MS-DOS и не подходит для повседневных задач. Программист разработал специальное ПО, написав код на C++, которое позволяет обрабатывать операции в блокчейне со скоростью 15 хэшей в секунду — в таком темпе на получение доли биткоина стоимостью $1 уйдет 584 млн лет.

Ключевым компонентом проекта стал алгоритм под названием SHA256. По словам Дмитрия Елиусеева, он пробовал несколько вариантов кода на языке C, но они неправильно работали из-за разного размера переменных в 16 и 32-битных компиляторах — программах, переводящих текст на языке программирования в набор машинных кодов. Сейчас же готовая программа опубликована в открытом доступе на сервисе GitHub.

Сначала разработчик запустил программу на еще более старом ноутбуке Toshiba T1100 Plus 1986 года выпуска. Он имеет тактовую частоту 7,1 МГц и скоростью добычи 3,6 хэша в секунду — с помощью такой машины $1 удастся заработать лишь спустя 2 млрд лет при современной сложности майнинга.

[ + – ] Ноутбук Toshiba T1100 Plus

"Для майнинга биткойнов можно использовать множество устройств: от карт ASIC или GPU до Raspberry Pi. Почему бы не попробовать что-то действительно экзотическое? Например, 32-летний ноутбук? Почему? Потому что мы можем", — прокомментировал Дмитрий Елиусеев в посте на Medium.

Он признал, что добывать биткоины при помощи старых ноутбуков нецелесообразно и невыгодно, однако его программа демонстрирует такую возможность. Кроме того, она показывает, как сильно увеличилась производительность компьютеров за последние 30 лет.

Ранее писали, что курс биткоина упал и майнинг сократился на фоне кризиса в Казахстане. Многие майнинг-фермы остановились из-за массовых протестов и отключения Интернета, а ведь на страну приходится примерно 18% всей добываемой криптовалюты.

Писали также, что майнинг биткоина запретили в Казахстане, Иране, Косово и Абхазии. Журналист из Fortune Шон Талли предполагает: следующий на очереди Европейский союз.