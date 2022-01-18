"Давній" ноутбук майнить біткоїн: власник отримає прибуток в $1 через 584 млн років

Видобувати криптовалюту за допомогою 30-річних пристроїв можна за допомогою спеціальної програми, хоч і невигідно.

Майнер Дмитро Єліусєєв змусив старий ноутбук Toshiba T3200SX 1989 випуску добувати біткоїни. Про це стало відомо порталу Hot Hardware.

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Toshiba T3200SX працює на основі процесора MS-DOS під керуванням 16-бітної операційної системи MS-DOS і не підходить для повсякденних завдань. Програміст розробив спеціальне ПЗ, написавши код на C++, яке дозволяє обробляти операції в блокчейні зі швидкістю 15 хешів за секунду — у такому темпі на отримання частки біткоїну вартістю $1 піде 584 млн років.

Ключовим компонентом проєкту став алгоритм SHA256. За словами Дмитра Єліусєєва, він пробував кілька варіантів коду мовою C, але вони неправильно працювали через різний розмір змінних у 16 та 32-бітних компіляторах — програмах, що перекладають текст мовою програмування на набір машинних кодів. Наразі готова програма опублікована у відкритому доступі на сервісі GitHub.

Спочатку розробник запустив програму на ще старішому ноутбуці Toshiba T1100 Plus 1986 року випуску. Він має тактову частоту 7,1 МГц і швидкість видобутку 3,6 хеші в секунду — за допомогою такої машини $1 вдасться заробити через 2 млрд років при сучасній складності майнінгу.

[ + – ] Ноутбук Toshiba T1100 Plus

"Для майнінгу біткоїнів можна використовувати безліч пристроїв: від карт ASIC або GPU до Raspberry Pi. Чому б не спробувати щось справді екзотичне? Наприклад, 32-річний ноутбук? Чому? Тому що ми можемо", — прокоментував Дмитро Єліусєєв у пості на Medium.

Він визнав, що видобувати біткоїни за допомогою старих ноутбуків є недоцільним і невигідним, проте його програма демонструє таку можливість. Крім того, вона показує, наскільки сильно збільшилася продуктивність комп'ютерів за останні 30 років.

Раніше писали, що курс біткоїну впав і майнінг скоротився на тлі кризи в Казахстані. Багато майнінг-ферм зупинилися через масові протести і вимкнення інтернету, адже на країну припадає приблизно 18% усієї криптовалюти.

Писали також, що майнінг біткоїну заборонили в Казахстані, Ірані, Косово та Абхазії. Журналіст із Fortune Шон Таллі припускає: наступний на черзі Європейський Союз.