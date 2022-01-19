Полная зарядка за 17 минут: Xiaomi представила свой первый "Гиперфон" (видео)

Гаджет получил технологию сверхбыстрой зарядки Xiaomi HyperCharge и много других полезных особенностей.

19 января китайский производитель Xiaomi выпустил в Индии свой первый "Гиперфон" 11T Pro. Об особенностях и технических характеристиках устройства пишет портал Gizmochina.

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Название "Гиперфон" (The Hyperphone) подразделение Xiaomi в Индии выбрало в первую очередь благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт, которая заполняет батарею от 2% до 100% за 17 минут. На индийский рынок уже вышли три версии: 8 ГБ + 128 ГБ за $536, 8 ГБ + 256 ГБ за $563 и 12 ГБ + 256 ГБ за $589. Они представлены в трех расцветках "Божественный магический" (Celestial Magic), "Метеоритный черный" (Meteorite Black) и "Белый Лунный Свет" (Moonlight White).

Xiaomi 11T Pro имеет пластиковую раму, которая зажата между стеклянным экраном Corning Gorilla Glass Victus и стеклянной крышкой, дизайн запоминается скошенными краями и закругленными углами. Корпус имеет габариты 164,1 мм x 76,9 мм x 8,8 мм, весит 204 грамма, он защищен от пыли и воды по стандарту IP53.

На заднюю панель нанесено антибликовое покрытие, на фоне которого выделяется черная квадрокамера, предлагающая несколько видеорежимов. Она состоит из основного датчика на 108 МП, сверхширокого датчика на 8 МП (угол обзора 120°) и телемакрообъектива на 5 МП с автофокусом. Спереди врезана в экран "фронталка" с разрешением 16 МП. Фирменное приложение позволяет записывать 8К-видео с частотой 30 кадров в секунду, 4К с частотой 60 кадров и HDR10+. "Гиперфон" поддерживает функции Audio Zoom, Slow Shutter, Parallel World, One-Click AI Cinema, Time Freeze и Magic Zoom.

Дисплей AMOLED с диагональю 6,67 дюймов обладает разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), адаптивной частотой обновления до 120 Гц, выборкой касания 480 Гц, коэффициентом контрастности 5 000 000:1, пиковой яркостью 1000 нит, соотношением сторон 20:9. Он передает более миллиарда цветов, поддерживает несколько стандартов HDR (HDR10, Dolby Vision), MEMC, TrueColor, режим солнечного света 3.0 и режим чтения 3.0, а потому получил рейтинг A+ от компании DisplayMate.

Модель работает на Qualcomm Snapdragon 888, поддерживает сети 5G (13 диапазонов 5G), WiFi 6, Bluetooth 5.2, два GNSS (GPS, A-GPS, NavIC, GALILEO, ГЛОНАСС, BeiDou), NFC и USB Type-C. Разработчики установили модуль оперативной памяти LPDDR5 и хранилище UFS 3.1, а также технологией жидкостного охлаждения. Xiaomi 11T Pro работает под управлением операционной системы MIUI 12.5 на базе Android 11, и производитель гарантирует обновления в течение трех поколений Android. В комплект также входят все необходимые датчики: акселерометр, датчик приближения, гироскоп, датчик внешней освещенности на 360°, компас, боковой датчик отпечатков пальцев, ИК-бластер, барометр и датчик цветовой температуры.

У "Гиперфона" нет разъема под наушники, однако есть двойные симметричные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Также имеется линейный вибрационный двигатель по оси X и сертификаты Hi-Res Audio как для проводных, так и для беспроводных сетей. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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