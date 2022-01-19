Повна зарядка за 17 хвилин: Xiaomi представила свій перший "Гіперфон" (відео)

Гаджет отримав технологію надшвидкої зарядки Xiaomi HyperCharge та багато інших корисних особливостей.

19 січня китайський виробник Xiaomi випустив в Індії свій перший "Гіперфон" 11T Pro. Про особливості та технічні характеристики пристрою пише портал Gizmochina.

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Назва "Гіперфон" (The Hyperphone) підрозділ Xiaomi в Індії вибрав насамперед завдяки підтримці надшвидкої зарядки Xiaomi HyperCharge потужністю 120 Вт, яка заповнює батарею від 2% до 100% за 17 хвилин. На індійський ринок вже вийшли три версії: 8 ГБ + 128 ГБ за $536, 8 ГБ + 256 ГБ за $563 та 12 ГБ + 256 ГБ за $589. Вони представлені у трьох кольорах "Божественне магічне" (Celestial Magic), "Метеоритне чорне" (Meteorite Black) і "Біле Місячне Світло" (Moonlight White).

Xiaomi 11T Pro має пластикову раму, яка затиснута між скляним екраном Corning Gorilla Glass Victus та скляною кришкою, дизайн запам'ятовується скошеними краями та закругленими кутами. Корпус має розміри 164,1 мм x 76,9 мм x 8,8 мм, важить 204 грами, він захищений від пилу та води за стандартом IP53.

На задню панель нанесено покриття антивідблиску, на тлі якого виділяється чорна квадрокамера, що пропонує кілька відеорежимів. Вона складається з основного датчика на 108 МП, надширокого датчика на 8 МП (кут огляду 120°) та телемакрооб'єктиву на 5 МП з автофокусом. Спереду врізана в екран "фронталка" з роздільною здатністю 16 МП. Фірмова програма дозволяє записувати 8К-відео з частотою 30 кадрів в секунду, 4К з частотою 60 кадрів та HDR10+. "Гіперфон" підтримує функції Audio Zoom, Slow Shutter, Parallel World, One-Click AI Cinema, Time Freeze та Magic Zoom.

Дисплей AMOLED з діагоналлю 6,67 дюймів має роздільну здатність 2400x1080 пікселів (FHD+), адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, вибіркою дотику 480 Гц, коефіцієнтом контрастності 5 000 000:1, піковою яскравістю 1000 ніт, співвідношенням сторін 20:9. Він передає понад мільярд кольорів, підтримує кілька стандартів HDR (HDR10, Dolby Vision), MEMC, TrueColor, режим сонячного світла 3.0 та режим читання 3.0, а тому отримав рейтинг A+ від компанії DisplayMate.

Модель працює на Qualcomm Snapdragon 888, підтримує мережі 5G (13 діапазонів 5G), WiFi 6, Bluetooth 5.2, два GNSS (GPS, A-GPS, NavIC, GALILEO, ГЛОНАСС, BeiDou), NFC та USB Type-C. Розробники встановили модуль оперативної пам'яті LPDDR5 та сховище UFS 3.1, а також технологію рідинного охолодження. Xiaomi 11T Pro працює під керуванням операційної системи MIUI 12.5 на базі Android 11, і виробник гарантує поновлення протягом трьох поколінь Android. У комплект також входять усі необхідні датчики: акселерометр, датчик наближення, гіроскоп, датчик зовнішнього освітлення на 360°, компас, бічний датчик відбитків пальців, ІЧ-бластер, барометр і датчик колірної температури.

"Гіперфон" не має роз'єму під навушники, однак є подвійні симетричні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Також є лінійний вібраційний двигун по осі X та сертифікати Hi-Res Audio як для провідних, так і для бездротових мереж. Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5000 мАг.

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