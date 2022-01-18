Топ-10 найкращих смартфонів за уподобаннями користувачів: рейтинг AnTuTu

Багато людей віддають перевагу новим моделям Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 2020 року випуску, який має гідні характеристики.

Бенчмарк AnTuTu представив смартфон, який найкраще задовольняє потреби власників за даними на грудень 2021 року. Подробиці передає видання Gizchina.

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Бенчмарк зібрав дані про уподобання користувачів з 12 по 31 грудня 2021 року. Список очолив Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, яким люди задоволені 97,25%. Цю модель випустили в серпні 2020 року, і вона досі залишається у фаворі завдяки добрим характеристикам. Вона отримала 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865+, 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1440 x 3088 пікс., 12 ГБ оперативної і до 512 ГБ вбудованої пам'яті, а також акумулятор ємністю 4500 мАч з підтримкою швидкого заряджання 25 Вт.

Друге місце, згідно з відгуками користувача, посідає Galaxy S21 Ultra 5G з 93,14%.

Redmi Note 11 Pro+ зберіг третю позицію порівняно з попереднім місяцем, отримавши результат 92,86%.

До десятки лідерів увійшли ще й такі моделі:

Huawei P50 Pro (92,75%);

Vivo S10 Pro (92,67%);

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 (92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Варто зазначити, що Samsung Galaxy S21 Ultra – останній флагманський смартфон бренду, оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 та 6,8-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1440 x 3200 пікс. Модель поставляється з акумулятором ємністю 5000 мАч, 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 3.1.

За підсумками останнього кварталу 2021 року, згідно зі звітом AnTuTu, найпопулярнішими виявилися Android-смартфони з екранами діагоналлю 6,7 дюймів (31,6%), перевагу 6,6 і 6,5-дюймовим дисплеям віддали 15% і 14,3%. користувачів відповідно. Велику популярність набувають складні телефони, тоді як компактні моделі поступово йдуть у минуле. У той самий час, більшість користувачів (52,8%) задоволені роздільною здатністю 1080×2400 пікс. Для порівняння, 2К-здатність обирають лише 1,8%.

Серед популярних процесорів лідером залишається Qualcomm (63,4%), другу позицію посів Mediatek з 16,4%. При цьому частка Samsung та Hisilicon на ринку знизилася до 8,8% та 6,1% відповідно.

Раніше склали топ-7 найкращих смартфонів 2021 року, які купували найчастіше. Рейтинг за версією дослідницької компанії Gartner очолив iPhone 12 від Apple.

Писали також, що лідером з продажу 5G-смартфонів наприкінці 2021 року стала компанія Realme. У третьому кварталі показники бренду зросли на 831%.