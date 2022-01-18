Топ-10 лучших смартфонов по предпочтениям пользователей: рейтинг AnTuTu

Многие люди предпочитают новым моделям Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 2020 года выпуска, который обладает достойными характеристиками.

Бенчмарк AnTuTu представил смартфон, которые лучше всего удовлетворяют нужды владельцев по данным на декабрь 2021 года. Подробности передает издание Gizchina.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бенчмарк собрал данные о предпочтениях пользователей с 12 по 31 декабря 2021 года. Список возглавил Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, которым люди довольны на 97,25%. Эту модель выпустили в августе 2020 года, и она до сих пор остается в фаворе благодаря хорошим характеристикам. Она получила 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3088 пикс., 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Второе место, согласно пользовательским отзывам, занимает Galaxy S21 Ultra 5G с 93,14%.

Redmi Note 11 Pro+ сохранил третью позицию по сравнению с предыдущим месяцем, получив результат в 92,86%.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели:

Huawei P50 Pro (92,75%);

Vivo S10 Pro (92,67%);

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 ( 92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S21 Ultra — последний флагманский смартфон бренда, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440 x 3200 пикс. Модель поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАЧ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

По итогам последнего квартала 2021 года, согласно отчету AnTuTu, популярнее всего оказались Android-смартфоны с экранами диагональю 6,7 дюймов (31,6%), предпочтение 6,6 и 6,5-дюймовым дисплеям отдали 15% и 14,3% пользователей соответственно. Большую популярность приобретают складные телефоны, тогда как более компактные модели постепенно уходят в прошлое. В то же время, большая часть юзеров (52,8%) довольны разрешением 1080×2400 пикс. Для сравнения, 2К-разрешение выбирают лишь 1,8%.

Среди предпочитаемых процессоров лидером остается Qualcomm (63,4%), вторую позицию занял Mediatek с 16,4%. При этом доля Samsung и Hisilicon на рынке снизилась до 8,8% и 6,1% соответственно.

Ранее составили топ-7 лучших смартфонов 2021 года, которые покупали чаще остальных. Рейтинг по версии исследовательской компании Gartner возглавил iPhone 12 от компании Apple.

Писали также, что лидером по продажам 5G-смартфонов в конце 2021 года стала компания Realme. В третьем квартале показатели бренда выросли на 831%.