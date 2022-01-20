Разведка Канады предупреждает о возможной атаке хакеров из России
Агентство Канады Communications Security Establishment (CSE) предупреждает, что российские хакеры нацелены на операторов сетей критической инфраструктуры, а также на их операционные и информационные технологии.
Канадское агентство сигнальной разведки Communications Security Establishment (CSE) предупредило операторов сетей критически важной инфраструктуры страны, что нужно усилить защиту от киберугроз, финансируемых Россией. Об этом пишет Reuters.
Агентство является одним из главных шпионских агентств Канады, обвиняющих российских агентов в попытках взлома важных компьютерных систем.
"(CSE) призывает канадское сообщество кибербезопасности — особенно защитников сетей критической инфраструктуры — повысить свою осведомленность и защиту от киберугроз, спонсируемых российским государством", — говорится в заявлении.
Отмечается, что российские и другие субъекты нацелены на операторов сетей критической инфраструктуры, а также на их операционные и информационные технологии.
Сотрудники агентства предупреждают, что операторы должны быть готовы изолировать компоненты и сервисы, которые "могут показаться привлекательными для враждебных угрожающих субъектов, чтобы нарушить их работу".
Стоит напомнить, что Канада находится в натянутых отношениях с РФ с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым.
19 января канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Киева неприемлема.
Напомним, 14 января украинские госсайты подверглись массовой кибератаке. Через несколько дней объекты атаки восстановили работу.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Минкульта заявил, что кибератаку на украинские сайты могла совершить Россия.