Разведка Канады предупреждает о возможной атаке хакеров из России

Агентство Канады Communications Security Establishment (CSE) предупреждает, что российские хакеры нацелены на операторов сетей критической инфраструктуры, а также на их операционные и информационные технологии.

Канадское агентство сигнальной разведки Communications Security Establishment (CSE) предупредило операторов сетей критически важной инфраструктуры страны, что нужно усилить защиту от киберугроз, финансируемых Россией. Об этом пишет Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Агентство является одним из главных шпионских агентств Канады, обвиняющих российских агентов в попытках взлома важных компьютерных систем.

"(CSE) призывает канадское сообщество кибербезопасности — особенно защитников сетей критической инфраструктуры — повысить свою осведомленность и защиту от киберугроз, спонсируемых российским государством", — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские и другие субъекты нацелены на операторов сетей критической инфраструктуры, а также на их операционные и информационные технологии.

Сотрудники агентства предупреждают, что операторы должны быть готовы изолировать компоненты и сервисы, которые "могут показаться привлекательными для враждебных угрожающих субъектов, чтобы нарушить их работу".

Стоит напомнить, что Канада находится в натянутых отношениях с РФ с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым.

19 января канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Киева неприемлема.

Напомним, 14 января украинские госсайты подверглись массовой кибератаке. Через несколько дней объекты атаки восстановили работу.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Минкульта заявил, что кибератаку на украинские сайты могла совершить Россия.