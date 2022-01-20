Розвідка Канади попереджає про можливу атаку хакерів із Росії

Агентство Канади Communications Security Establishment (CSE) попереджає, що російські хакери націлені на операторів мереж критичної інфраструктури, а також на їхні операційні та інформаційні технології.

Канадське агентство сигнальної розвідки Communications Security Establishment (CSE) попередило операторів мереж критично важливої інфраструктури країни, що необхідно посилити захист від кіберзагроз, що фінансуються Росією. Про це пише Reuters.

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Агентство є одним із головних шпигунських агенцій Канади, які звинувачують російських агентів у спробах злому важливих комп'ютерних систем.

"(CSE) закликає канадську спільноту кібербезпеки — особливо захисників мереж критичної інфраструктури — підвищити свою обізнаність та захист від кіберзагроз, що спонсоруються російською державою", — йдеться у заяві.

Зазначається, що російські та інші суб'єкти націлені на операторів мереж критичної інфраструктури, а також на їхні операційні та інформаційні технології.

Співробітники агентства попереджають, що оператори мають бути готові ізолювати компоненти та сервіси, які "можуть здатися привабливими для ворожих загрозливих суб'єктів, щоб порушити їхню роботу".

Канада перебуває у натягнутих відносинах з РФ з 2014 року, коли Москва анексувала Крим.

19 січня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що будь-яка подальша агресія Росії щодо Києва є неприйнятною.

Нагадаємо, 14 січня країни держсайти зазнали масової кібератаки. За кілька днів об'єкти атаки відновили роботу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Мінкульту заявив, що кібератаку на українські сайти могла зробити Росія.