Американский подросток изобрел обувь, которая заряжает смартфон при ходьбе

Механизм заряжает аккумулятор на 10% примерно за 12 минут, вдобавок, энергию можно собирать, чтобы использовать позже.

Пятнадцатилетний Лино Марреро из США разработал технологию Kinetic Kickz, которая позволяет зарядить смартфон во время обычной Time.

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Изначально подросток создал специальную стельку для обуви, которая собирает кинетическую энергию при движении и преобразует ее в электричество для зарядки аккумулятора мобильного телефона. По словам изобретателя, за 12 минут ходьбы генерируется достаточно энергии, чтобы зарядить устройство на 10%.

Идея пришла к американцу после тренировки по футболу, когда нужно было попросить маму забрать его, а телефон разрядился. Он решил, что может использовать для зарядки энергию, которую тратит во время игры. Для реализации своего проекта он провел десятки часов с чертежной доской и проводами, а также создал десять прототипов.

[ + – ] Изобретение Лино Марреро

В начале 2021 года на штат Техас, где живет Лино, обрушилась буря, что привело к масштабному отключению электроэнергии, но тинейджер не растерялся и решил испытать свою технологию на практике. Стельки сработали, однако юноша решил усовершенствовать систему: встроил генератор в подошву и заставил энергию собираться в USB-накопителе, чтобы ее можно было использовать по необходимости.

[ + – ] Лино Марреро из США Фото: Time

"В моей семье нет инженеров. Поэтому я пошел в библиотеку, вошел в интернет и сам узнал о пьезоэлектрических дисках и диодных мостовых выпрямителях", — поделился Лино Марреро.

Он мечтает, чтобы в будущем мир использовал Kinetic Kickz для производства чистой энергии и снижения вреда для климата. Он отметил, что кинетическая энергия намного надежнее солнечной или ветряной, которая зависит от погодных условий или времени суток.

Парень увлекается инженерией с10 лет. Его первым успешным проектом стал ремешок, который защищает пальцы при игре на струнных музыкальных инструментах без потери качества звука. В 11 лет мальчик создал экологически чистую обувь со сменными подошвами, узнав, насколько производство обуви вредит экологии.

Ранее эксперты назвали семь лучших открытий в сфере аккумуляторов. Ученым удалось исправить многие насущные проблемы, чтобы сделать мобильные устройства более безопасными и меньшими по размерам.

Писали также, что физики разработали сверхбыстрый портативный аккумулятор объемом 10 000 мАч, который заряжается за полчаса. Компания Elecjet продает такие внешние батареи под названием Apollo Ultra за $105.